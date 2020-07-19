Фестиваль короткометражек Moscow Shots возобновляет ежемесячные показы

Фестиваль Moscow Shots возобновит ежемесячные показы в кинотеатре «Москино Космос». Как сообщают организаторы, за время пандемии накопилось большое количество фильмов-победителей, не дошедших до зрителей, поэтому в августе может быть больше одного смотра. Даты фестиваля объявят позднее.
фото: Пресс-служба Moscow Shots
На карантине Moscow Shots запустил новую рубрику на YouTube-канале «Коротко о кино». С июня лектор фестиваля Ламара Карчава рассказывает об истории кинематографа. Уже сейчас можно посмотреть первые выпуски о зарождении кино, звука и цвета. Канал будет пополняться регулярно.
Кроме того, фестиваль активно поддерживает связь со всеми партнёрами. В этом месяце дан старт сотрудничества с киностудией полного цикла «СинеЛаб». В рамках закрытия сезона 2020 она подготовит специальный приз для победителя в новой номинации Best Russian Short Film.
фото: Пресс-служба Moscow Shots
Международный фестиваль «Moscow Shorts ISFF» – это первый российский смотр с ежемесячными показами. Он основан в марте 2018-го румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Каждый месяц на рассмотрение экспертной комиссии поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира. Вход на показы бесплатный по предварительной онлайн-регистрации.
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