Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джон Малкович снова держит в страхе Багамские острова

19 июля
2020 год

Новости кино >>
19 июля 2020
Шпионский сериал «Череп и кости» стартует 24 июля в 15:00 на телеканале «ЧЕ!». Лента расскажет о пирате, злодее и философе Черной Бороде, образ которого воплотил Джон Малкович, сообщает пресс-служба канала.

Джон Малкович снова держит в страхе Багамские острова
фото: Пресс-служба "ЧЕ!"

Захватывающая история случилась на Багамских островах, где правит Эдвард Тич. О нем ходят страшные легенды, он жесток и безжалостен и очень портит «кровь» Британскому правительству. В конце концов на остров Черной Бороды отправляют шпиона (Ричард Койл), который должен найти и убить пирата. Однако что-то идет не так, и киллер решает на время сохранить жизнь злодею.

Живописные «декорации», яркие исторические костюмы героев, сцены схваток и сражений, приключения вперемешку с философскими рассуждениями о жизни делают сериал ярким и необычным.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джон Малкович и Алексей Воробьёв попали в «Космические войска» Стива Карелла
Сериал «Череп и кости» с Джоном Малковичем вернётся на малые экраны
персоны
Ричард КойлДжон Малкович
фильмы
Череп и кости

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.
Андрей Фёдоров
17 июля скончался протоиерей Андрей Фёдоров.
Игорь Черных
15 июля ушёл из жизни кинооператор Игорь Черных.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Максим Разуваев
Евгений Серов
Вера Сотникова
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Бенедикт Камбербэтч
Патрисия Медина
Джаред Падалеки
Кемпбелл Скотт
Марк Уэббер
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Беглецы»
Ролики фильмов
«Беглецы»
Могущественный наркокартель нанимает четырех человек для перевозки кокаина, но все идет не по плану.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен