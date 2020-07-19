Джон Малкович снова держит в страхе Багамские острова

Шпионский сериал «Череп и кости» стартует 24 июля в 15:00 на телеканале «ЧЕ!». Лента расскажет о пирате, злодее и философе Черной Бороде, образ которого воплотил Джон Малкович, сообщает пресс-служба канала.
фото: Пресс-служба "ЧЕ!"
Захватывающая история случилась на Багамских островах, где правит Эдвард Тич. О нем ходят страшные легенды, он жесток и безжалостен и очень портит «кровь» Британскому правительству. В конце концов на остров Черной Бороды отправляют шпиона (Ричард Койл), который должен найти и убить пирата. Однако что-то идет не так, и киллер решает на время сохранить жизнь злодею.
Живописные «декорации», яркие исторические костюмы героев, сцены схваток и сражений, приключения вперемешку с философскими рассуждениями о жизни делают сериал ярким и необычным.
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