Правительство поможет продвижению российского кино и анимации за рубежом

Правительство РФ поможет продвижению экспорта российского кино и анимации, а также онлайн-сервисов. Постановление о распределении субсидий подписал премьер Михаил Мишустин.
фото: kudago.com
До 70% средств господдержки направят на проекты в сфере кино и анимации. Субсидии частично компенсируют затраты на получение сертификатов, перевод и дубляж фильмов, аренду студий звукозаписи, гонорары актёрам и продвижение. Отбирать претендентов на получение денежных средств будут не реже одного раза в год. Каждый проект сможет получить не более 30% общего объёма господдержки.
Субсидии выделяются в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» для сертификации и адаптации российской продукции за рубежом.
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