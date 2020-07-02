Марго Робби исполняется 30 лет

Сегодня, 2 июля, австралийская актриса Марго Робби, сумевшая добиться успеха в Голливуде, отмечает юбилей. Ей исполняется 30 лет.
фото: goodfon.ru
Марго Элис Робби появилась на свет в 1990 году в семье фермера и специалистки по физиотерапии. Девочка росла в Дэлби, неприметном провинциальном городке, расположенном в австралийском Квинсленде. После школы она поступила в колледж и устроилась сразу на три работы. Накопив немного денег, Марго отправилась на курсы актерского мастерства в Мельбурн, совмещая учебу, труд и посещение кастингов.
Девушка начинала карьеру в кино с небольших появлений в австралийских фильмах: ее имя при этом не всегда указывалось в титрах. Известность на родине актрисе принесла роль Донны Фридмен в телесериале «Соседи» — популярном ситкоме, который выходил на ТВ с 1985-го. Проработав в проекте с 2008 по 2011 годы, Марго Робби решила отправиться в США. Она получила роль стюардессы в телевизионной драме «Пан Американ» о жизни одноименной авиакомпании. В дальнейшем ее ждала работа над картиной «Бойфренд из будущего» и фильмом «Волк с Уолл-стрит», сделавшим молодую артистку действительно узнаваемой. На экране она воплотила образ жены главного героя, которого сыграл Леонардо Ди Каприо.
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