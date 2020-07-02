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Объявлены даты проведения «Кинотавра-2020»

2 июля
2020 год

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2 июля 2020
31-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Организаторы не стали переносить мероприятие в онлайн, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлены даты проведения «Кинотавра-2020»
фото: Пресс-служба «Кинотавра»

Как уточняется в сообщении, в этом году формат фестиваля будет немного изменен — «Кинотавр» сможет принять меньшее количество гостей, развлекательная программа будет сокращена и, безусловно, все мероприятия пройдут с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний.

На данный момент организаторы продолжают работу над программой смотра. Вся дополнительная информация будет опубликована на сайте «Кинотавра».
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