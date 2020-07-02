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«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам

2 июля
2020 год

Новости кино >>
2 июля 2020
Стартовали съемки сериалов «Гости из прошлого», «Кухня. Война за отель», продолжений комедийных лент «Дылды» и «Ивановы-Ивановы», а также еще трех новых проектов, производством которых занимается СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам
фото: Пресс-служба СТС

Сериал «Гости из прошлого» стал первым запущенным проектом-победителем конкурса СТС «Питч Лаб». Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей Макаров и Анна Невская расскажут историю про неудачный эксперимент учёного в 1982 году, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадёт в наше время.

После перерыва на площадке самого рейтингового сериала СТС прошлого года — «Кухня. Война за отель» — встретились Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров. Сейчас работа идет в подмосковных павильонах, но позже актеры вернутся на курорт «Красная Поляна», где и разбили тарелку второго сезона. Также возобновились съёмки спин-оффа «Кухни» — комедийного сериала «СеняФедя» с Сергеем Лавыгиным и Михаилом Тарабукиным. В новых сериях два друга-повара попадают в денежные передряги, решают романтические дилеммы и узнают «золотую» правду о своём фудтраке.

Другая звезда вселенной «Кухни», Виктор Хориняк, возглавит актёрский состав лирической комедии «Родительский комитет», получившей приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот». В центре сюжета — нерадивый отец, который входит в школьный родительский комитет, чтобы после развода стать опекуном своего сына.

«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам
фото: Пресс-служба СТС

Новые приключения ждут героев хита СТС «Ивановы-Ивановы». Персонажам Анны Уколовой, Михаила Трухина, Сергея Бурунова, Александры Флоринской и Семёна Трескунова предстоит стать лучшими фермерами района, подружиться с нелюдимым братом Антона и решить другие неожиданные вопросы, в том числе демографический.

На волейбольную площадку вернулся Павел Деревянко с продолжением комедии «Дылды», за которую взялся режиссер Фёдор Стуков. Во втором сезоне главному герою, тренеру Михаилу Ковалёву, проблем добавит сексуальная волейболистка Диана в исполнении известного блогера, актрисы и участницы реалити-шоу Снежаны Самохиной. Ещё одним проектом СТС, в котором драматические события развернутся на фоне спорта, станет новый сериал «Регби» с креативным продюсером Ильёй Куликовым. Благодаря поддержке регби-клуба ЦСКА творческая группа побывала на тренировках и играх профессиональных регбистов.
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«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам фотографии
«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам фотографии
«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам фотографии
«Дылды», «Ивановы-Ивановы» и «Гости из прошлого» приступили к съемкам фотографии
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