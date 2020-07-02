Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет третью серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Она посвящена Владиславу Микоше, чьи кадры стали настоящими символами войны. Ролик доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Микоша запечатлел на пленке бои за Севастополь и Керчь, освобождение Кубани, Новороссийска, Тамани. Снимал восстановление Сталинграда и стал свидетелем подписания Японией капитуляции и окончания Второй мировой войны. Помимо непосредственно сражений, он фиксировал и обычную жизнь горожан в военное время. Кадры, сделанные им в Сталинграде, вошли в золотой фонд кинодокументалистики.
Режиссер фильма Артур Анаян отмечает яркие художественные образы, созданные Владиславом Микошей в его кинолетописи. Так, например, в освобожденном Сталинграде он снял, как молодые девушки умываются, чистят зубы и идут на работу. Но вместо лестницы, по которой они спускаются из своего вагончика, у них приспособлено крыло подбитого немецкого самолета, и женские каблуки цокают по фашистскому кресту.
«Для меня работа над этим проектом — это возможность отдать дань памяти тем, кто не просто снимал хронику, но фиксировал для нас, для потомков одну из самых трагичных историй человечества. Каждый из операторов — герой, потому что, зачастую, им приходилось снимать в полный рост там, где другие прятались в окопах, бежать в атаку без автомата или прыгать с парашютом, не имея никакой подготовки, и все это ради нас, зрителей», — отмечает Артур Анаян.
«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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