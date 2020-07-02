Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше

2 июля
2020 год

Новости кино >>
2 июля 2020
Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет третью серию документального проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну». Она посвящена Владиславу Микоше, чьи кадры стали настоящими символами войны. Ролик доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.



Микоша запечатлел на пленке бои за Севастополь и Керчь, освобождение Кубани, Новороссийска, Тамани. Снимал восстановление Сталинграда и стал свидетелем подписания Японией капитуляции и окончания Второй мировой войны. Помимо непосредственно сражений, он фиксировал и обычную жизнь горожан в военное время. Кадры, сделанные им в Сталинграде, вошли в золотой фонд кинодокументалистики.

Режиссер фильма Артур Анаян отмечает яркие художественные образы, созданные Владиславом Микошей в его кинолетописи. Так, например, в освобожденном Сталинграде он снял, как молодые девушки умываются, чистят зубы и идут на работу. Но вместо лестницы, по которой они спускаются из своего вагончика, у них приспособлено крыло подбитого немецкого самолета, и женские каблуки цокают по фашистскому кресту.

«Для меня работа над этим проектом — это возможность отдать дань памяти тем, кто не просто снимал хронику, но фиксировал для нас, для потомков одну из самых трагичных историй человечества. Каждый из операторов — герой, потому что, зачастую, им приходилось снимать в полный рост там, где другие прятались в окопах, бежать в атаку без автомата или прыгать с парашютом, не имея никакой подготовки, и все это ради нас, зрителей», — отмечает Артур Анаян.

Третья серия документального проекта «Как снимали войну» расскажет об операторе Владиславе Микоше

«Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.

Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вышла вторая серия документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Вышла первая серия первого документального интернет-проекта о фронтовых операторах «Как снимали войну»
Поиск по меткам
войнаинтернет
персоны
Артур АнаянВладислав Микоша

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Виктор Проскурин
30 июня ушёл из жизни актёр Виктор Проскурин.

День рождения >>

Ия Арепина
Станислав Бондаренко
Павел Деревянко
Галина Звягинцева
Татьяна Пилецкая
Любовь Полехина
Наталья Рудова
Александра Турган
Александра Яковлева
Якуб Весоловский
Эндрю Дивофф
Линдси Лохан
Сами Насери
Марго Робби
Эшли Тисдейл
Ингеборг Шёнер
все родившиеся 2 июля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
#Яздесь
комедия, мелодрама
Бельгия, Франция, Южная Корея, 2019
Мой шпион
боевик, комедия, семейное кино
США, Канада, 2019
Побег из Претории
триллер
Австралия, Великобритания, 2020
Убийства по открыткам
детектив, криминальный фильм, мистика, триллер, экранизация
Великобритания, Норвегия, США, Швеция, 2020
О бесконечности
арт-хаус, драма
Швеция, Норвегия, Германия, 2019
Томирис
драма, исторический фильм
Казахстан, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

«Основание»
Ролики фильмов
«Основание»
Юная девушка оправляется в грандиозное путешествие, чтобы сохранить знания человечества для будущих поколений.
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен