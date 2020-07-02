Дмитрий и Кирилл Нагиевы оказались на карантине

«Нагиев на карантине 2» – это продолжение комедии о жизни Дмитрия Нагиева, который оказался на самоизоляции. В новом сезоне он снова станет хозяином своей жизни. Результаты теста Нагиева отрицательные: он свободен и от коронавируса, и от карантина. Дмитрий снова готов к съемкам, сериалам, перелетам, ресторанам, но режим самоизоляции не снят, и сколько это продлится – непонятно. Он не готов еще несколько недель проводить вместе с женой, с которой у него в последнее время разногласия и решается прорываться в город.
На первом же посту полиция выписывает Дмитрию штраф за отсутствие перчаток и маски и после непродолжительной перепалки настаивает, чтобы он как законопослушный гражданин отправился по месту прописки. Тогда мужчина строит забытый маршрут в свой самый первый дом, где давно живет его сын Кирилл со своей девушкой. Так, сразу два Нагиевых оказываются в одном месте. Они очень разные, но у них гораздо больше общего, чем они думают. Привычки, поведение и даже люди, которые им нравятся. Впервые у отца и сына появится возможность, не отвлекаясь на дела, пообщаться и поссориться.
Второй сезон «Нагиева на карантине» будет состоять из 10 эпизодов продолжительностью до 15 минут. Премьера первой серии также будет доступна на официальном YouTube-канале Okko и в группе сервиса в социальной сети «Одноклассники».
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