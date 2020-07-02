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Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал

2 июля
2020 год

Новости кино >>
2 июля 2020
В сети стартовал бесплатный веб-сериал «амроН» («Норма» Владимира Сорокина наоборот) про управляемую нейросетью Россию будущего. Его поставил театральный режиссер Максим Диденко, для которого этот проект стал дебютом в сериальном формате. Первые три эпизода «амроН» уже доступны для просмотра на одноименном YouTube-канале, сообщает пресс-служба проекта.

Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал
фото: Пресс-служба проекта «амроН»

Звездой первой серии стала Ксения Собчак, сыгравшая будущего правителя России. По сюжету на телеканале «Первый дождь» (главное федеральное медиа) проходят предвыборные дебаты между президентом Собчак и оппозиционером-сектантом Федором Кукушкой (Никита Кукушкин). Споры о будущем России прерывают врывающиеся в студию террористы. В съемках сериала также заняты Александр Горчилин, Роза Хайруллина, Василий Михайлов и другие. Помимо Диденко над сценарием работали Евгений Мандельштам и Илья Старилов.

«Сериал «амроН» — это реакция на все, что происходит вокруг, а запуск проекта сразу после дня голосования — это реакция на все, что происходит вокруг Конституции. Референдум, предвыборная кампания, убогие ролики про геев, многочисленные истории про подбросы наркотиков — именно эту вселенную преломляет в себе «амроН». При этом команда решила, что не будет выходить с премьерой перед голосованием, чтобы продукт не был истолкован как элемент пропаганды, а стал анализом и рефлексией всего произошедшего. «амроН» — искаженное зеркало современной России», — рассказал Максим Диденко.

Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал
фото: Пресс-служба проекта «амроН»

На данный момент зрителям предлагается посмотреть три эпизода, хронометраж которых варьируется от 10 до 40 минут. Продюсеры решили, что каждая серия будет длиться ровно столько времени, сколько нужно на какое-то заявление. Это что-то вроде бунта против устоявшихся правил: в диджитале аудиовизуальные произведения не должны ограничиваться или соответствовать определенному хронометражу. Команда специально не стала снимать этот сериал сезоном. Каждый эпизод готовился отдельно. Максим Диденко предложил бить тарелку перед съемками новой серии, потому что для всей команды она становилась отдельным фильмом.

Сценарист Евгений Мандельшам уверен, что «последние годы культура все больше страдает от разнообразной цензуры — политической, религиозной, сексуальной. «амроН» прорывает этот заговор молчания и показывает мир, который всем нам знаком, но остаётся все время в тени, за гранью медиа и культуры. Стрим-видео — последний форпост нашей и вашей свободы».

Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал
фото: Пресс-служба проекта «амроН»

Задача первых выпусков состоит в том, чтобы создатели познакомились со своей аудиторией. На данный момент уже отснят четвертый эпизод. Он не будет иметь отношение ни к Собчак, ни к закладкам: это совершенно другая история.

Над проектом работала компания Daily Heroes. Ее создатель Алексей Мазур отмечает, что «амроН» — это первый сериальный проект в череде следующих, которые будут создаваться компанией по новой бизнес-модели. Она пойдет вразрез с рынком, который делает ставку на большие форматы и платную подписку.
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Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал фотографии
Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал фотографии
Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал фотографии
Дебаты, Собчак, трансвестит: Максим Диденко выпустил свой первый веб-сериал фотографии
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