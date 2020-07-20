Netflix снимет байопик о юной мореплавательнице Джессике Уотсон

Netflix снимет биографический фильм о юной мореплавательнице Джессике Уотсон, которая в 2009-м в возрасте 16 лет в одиночку совершила кругосветное безостановочное путешествие под парусом, сообщает Variety.
фото: nationalgeographic.com
В основу сюжета будут положены мемуары Уотсон под названием «Сила мечты». Девушка отчалила от пирса Сиднея на яхте в октябре 2009 года и вернулась в город спустя 210 дней. На тот момент она стала самой молодой путешественницей, которая отправилось в такое плавание. Джессика надеется, что «фильм вдохновит людей со всего мира попробовать свои силы в парусном спорте, а также следовать вперед за приключениями».
Режиссерское кресло займет Сара Спиллейн, известная по фильму «Жизненный опыт». Над сценарием будет работать Кэти Рэндалл. Продюсерами байопика выступят Дебра Мартин Чейз и Эндрю Фрейзер. Подробности об актерском составе и старте съемок пока не сообщаются.
обсуждение >>