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Начались съемки второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»

20 июля
2020 год

Новости кино >>
20 июля 2020
Видеосервис START приступил к съемкам второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой и Егором Корешковым. К актерскому составу присоединились Александр Соколовский и Андрей Федорцов, сообщает пресс-служба проекта.

Начались съемки второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

В продолжении истории Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь.

«Сериал сделан невероятно, тут и потрясающие актерские работы, и интересный сценарий, и очень важная, актуальная тема. Я сторонник того, что позитивное мышление может уберечь от страшных историй. Поэтому я очень рад, что такой проект появился на нашем рынке, – говорит Александр Соколовский. — Персонаж, которого я играю — новая любовь Жени. Мы очень похожи в том, что я так же, как и мой герой, привык добиваться своего, привык бороться за свою любовь – и этими чертами Макс мне очень импонирует».

Начались съемки второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Во втором сезоне также появятся и другие новые персонажи в исполнении Анны Глаубэ и Елены Великановой. Яркую историю Жени Коротковой продолжат рассказывать режиссер Максим Свешников и автор сценария Алексей Ляпичев, а оператором выступит Федор Стручев. Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области.

«Мы планируем поддерживать операторский взгляд, который был задан еще в пилоте, снятом два года назад. Этой концепции мы придерживаемся до сих пор, в сериале будут присутствовать пастельные тона: нежные прекрасные голубые, зеленые, мятные цвета – мы их везде подчеркиваем и стараемся дополнять такими деталями интерьер», — отмечает художник-постановщик Андрей Белан.
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Начались съемки второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить» фотографии
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