Начались съемки второго сезона драмеди «257 причин, чтобы жить»

В продолжении истории Женя Короткова (Полина Максимова), чье жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьезной болезнью, встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь.
«Сериал сделан невероятно, тут и потрясающие актерские работы, и интересный сценарий, и очень важная, актуальная тема. Я сторонник того, что позитивное мышление может уберечь от страшных историй. Поэтому я очень рад, что такой проект появился на нашем рынке, – говорит Александр Соколовский. — Персонаж, которого я играю — новая любовь Жени. Мы очень похожи в том, что я так же, как и мой герой, привык добиваться своего, привык бороться за свою любовь – и этими чертами Макс мне очень импонирует».
«Мы планируем поддерживать операторский взгляд, который был задан еще в пилоте, снятом два года назад. Этой концепции мы придерживаемся до сих пор, в сериале будут присутствовать пастельные тона: нежные прекрасные голубые, зеленые, мятные цвета – мы их везде подчеркиваем и стараемся дополнять такими деталями интерьер», — отмечает художник-постановщик Андрей Белан.
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