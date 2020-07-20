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Доходы от проката «Феи» будут переданы кинотеатрам

20 июля
2020 год

Новости кино >>
20 июля 2020
Фильм Анны Меликян «Фея» выйдет в прокат 1 августа, в день официального открытия московских кинозалов. Все доходы от сборов будут переданы кинотеатрам, сообщает пресс-служба «КиноПоиска», который выпустит картину и таким образом поддержит индустрию.

Доходы от проката «Феи» будут переданы кинотеатрам
фото: К/ф "Фея"

«Стабильная работа кинотеатров значима для развития всей отрасли. Выход фильма в прокат на таких условиях — мера поддержки, которую мы можем оказать со своей стороны в этот непростой период», — подчеркнул Антон Малышев, исполнительный директор фонда «Кинопрайм», оказавшего содействие при создании картины.

Это первый случай в России, когда ленту покажут на широком экране после цифрового релиза. Онлайн-премьера «Феи» состоялась на «КиноПоиск HD» 30 апреля.

Сюжет фильма вращается вокруг Евгения Войгина (Константин Хабенский), главы крупной империи видеоигр, который убежден, что в настоящей реальности контролирует все и вся. Но случайная встреча с молодой активисткой (Екатерина Агеева) открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее того, что он о нем знает и понимает. И что эта реальность – не единственная.
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