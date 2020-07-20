«Кинотавр» объявил о питчинге сериалов

На 31-м российском фестивале «Кинотавр» состоится питчинг сериалов. Как сообщает пресс-служба смотра, финалисты впервые получат возможность напрямую представить свои проекты главным отечественным онлайн-платформам, в числе которых Яндекс.Студия, PREMIER, More.tv, ivi, Okko, Start и МТС.
фото: Пресс-служба «Кинотавра»
К питчингу допускаются все авторы, вне зависимости от наличия кинообразования и опыта работы в индустрии. Для участия требуется описание проекта, синопсис первого сезона и сценарий пилотной серии. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Прием заявок продлится до 9 августа, а шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце месяца. Имя победителя объявят уже в Сочи на самом смотре.
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