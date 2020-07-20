«Художественный» откроет свои двери в конце года

Старейший кинотеатр Москвы «Художественный» откроет свои двери в конце 2020 года. Он будет работать как премьерный и фестивальный центр, программа которого представит мировой кинематограф во всем его многообразии. Дата открытия будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба кинотеатра.
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»
В «Художественном» также планируются показы фильмов, не купленных для российского проката, и первых серий самых ожидаемых сериалов. На данный момент команда кинотеатра налаживает сотрудничество с зарубежными культурными институциями, чтобы в будущем устраивать совместные ретроспективы и образовательные мероприятия.
За программу кинотеатра отвечает кинокритик и куратор Стас Тыркин, работающий в жюри фестивалей в Локарно, Вильнюсе, Варшаве и Эль-Гуне. Директором событийной программы стала Галарина Долговых, генпродюсер Strelka Film Festival. Варвара Мельникова занимает должность управляющего директора, а вопросы с коммерческими партнерами решает Дарья Шульга.
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»
«Само название ко многому обязывает: в «Художественном» не могут показываться случайные фильмы, поэтому главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой «художественности». При этом не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического «фестивального» фильма, полного заунывных артхаусных штампов», – подчеркнул Стас Тыркин.
«Художественный» — легендарный кинотеатр Москвы, открывшийся в 1909 году. Здание было спроектировано архитектором Николаем Благовещенским и позднее перестроено Федором Шехтелем. В стенах кинотеатра побывали Лев Толстой, Сергей Есенин и другие лдеятели культуры и искусства. Здесь в 1926 году прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна«Броненосец Потемкин», а в 30-е годы показали первые советские звуковые и цветные ленты. В январе 2014-го кинотеатр закрылся закрылся на реставрацию, а через два года компания A&NN Александра Мамута взяла на себя обязательства по восстановлению здания. С 2019-го «Художественный» является совместным активом Rambler Group и A&NN.
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