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Новости кино «Художественный» откроет свои двери в конце года Старейший кинотеатр Москвы будет работать как премьерный и фестивальный центр.

Новости кино Доходы от проката «Феи» будут переданы кинотеатрам Премьера состоится 1 августа, через три месяца после онлайн-релиза.

Лайфстайл Александр Гудков и Никита Кукушкин предстали в образе рептилоидов Артисты снялись в новом клипе группы Cream Soda

Новости кино «Кинотавр» объявил о питчинге сериалов Финалисты смогут напрямую представить свои проекты ведущим российским онлайн-платформам.

Лайфстайл Оливер Стоун раскритиковал Голливуд за излишнюю чувствительность и осторожность Режиссер не может работать в новых условиях

Рецензии на фильмы «Солнце в ночи»: И пиявка ползет Уэс Андерсон в Норвегии

Ролики фильмов «Девочки с амбициями» Три подруги в поисках любви, карьеры, самореализации и своего места в мире, который их недооценивает.