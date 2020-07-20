Участники киноиндустрии запускают проект для возвращения зрителей в кинотеатры

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«Мне хуже, чем вам всем, вместе взятым»: психолог Константин Богомолов переживает из-за исчезновения жены

20 июля

«Художественный» откроет свои двери в конце года

Старейший кинотеатр Москвы будет работать как премьерный и фестивальный центр.