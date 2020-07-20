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Участники киноиндустрии запускают проект для возвращения зрителей в кинотеатры

20 июля
2020 год

Новости кино >>
20 июля 2020
Российские кинотеатры совместно с дистрибьюторами и продюсерами запускают отраслевую кампанию #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Участники киноиндустрии запускают проект для возвращения зрителей в кинотеатры
фото: Пресс-служба #идемвкино

В рамках акции будут выпущены видеоролики, организованы флешмобы, а также запущена платформа о единых стандартах безопасности идемвкино.рф, которая учитывает лучший мировой опыт. Российских зрителей будут ждать как новинки кино, так и ретроспективы, театральные и фестивальные показы, а также возвращение на большие экраны самых значимых картин последних лет.

В программе примут участие известные актеры, режиссеры, продюсеры с их личными историями о самом запоминающемся посещении кинотеатра. Сейчас к проекту присоединились Елизавета Боярская, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Рената Литвинова, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Валерий Тодоровский, Светлана Устинова, Клим Шипенко и Иван Янковский. В акции также задействованы крупнейшие федеральные киносети, в числе которых «Киномакс», «КАРО», «Синема Стар», «Москино», кинопрокатчики Disney Studios, Sony Pictures, Universal Pictures Russia, «Каро Премьер», «Наше кино», «Централ Партнершип», а также компании «Арт Пикчерс Студия», «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова» и многие другие партнеры.
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персоны
Елизавета БоярскаяСергей БуруновИрина ГорбачёваИнгеборга ДапкунайтеДанила КозловскийРената ЛитвиноваРиналь МухаметовАлександр Петров (III)Валерий ТодоровскийСветлана УстиноваКлим ШипенкоИван Янковский

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