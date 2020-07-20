Участники киноиндустрии запускают проект для возвращения зрителей в кинотеатры

Российские кинотеатры совместно с дистрибьюторами и продюсерами запускают отраслевую кампанию #идемвкино, цель которой вернуть зрителей в кинотеатры после пяти месяцев карантина. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
фото: Пресс-служба #идемвкино
В рамках акции будут выпущены видеоролики, организованы флешмобы, а также запущена платформа о единых стандартах безопасности идемвкино.рф, которая учитывает лучший мировой опыт. Российских зрителей будут ждать как новинки кино, так и ретроспективы, театральные и фестивальные показы, а также возвращение на большие экраны самых значимых картин последних лет.
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