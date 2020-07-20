«Мне хуже, чем вам всем, вместе взятым»: психолог Константин Богомолов переживает из-за исчезновения жены

анонс

20 июля Участники киноиндустрии запускают проект для возвращения зрителей в кинотеатры В нем задействованы актеры, режиссеры, продюсеры и дистрибьюторы.

20 июля «Художественный» откроет свои двери в конце года Старейший кинотеатр Москвы будет работать как премьерный и фестивальный центр.

20 июля «Кинотавр» объявил о питчинге сериалов Финалисты смогут напрямую представить свои проекты ведущим российским онлайн-платформам.