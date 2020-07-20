«Мне хуже, чем вам всем, вместе взятым»: психолог Константин Богомолов переживает из-за исчезновения жены

В сети появился тизер-трейлер первого сериала Федора Бондарчука
«Псих
» по сценарию Паулины Андреевой
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Главный герой по имени Олег – известный столичный психотерапевт. К нему в очередь выстраиваются клиенты центрального округа Москвы. Только врачу самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, медикаментозная зависимость, раздражительность и нарастающая агрессия. Но все меняется, когда Олегу приходится оказывать экстренную психологическую помощь. Жертвы авиакатастроф, насилия, природных бедствий. Что он знает об этом? И готов ли к таким испытаниям?
Главные роли в сериале сыграли Константин Богомолов
, Елена Лядова
, Аня Чиповская
, Роза Хайруллина
, Марина Александрова
, Владимир Симонов
, Александр Горчилин
, Игорь Верник
и Олег Меньшиков
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Премьера 8-серийной психологической драмы состоится в ноябре 2020-го
года на платфоре more.tv.
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