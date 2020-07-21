Ирина Гришак и Кирилл Дыцевич стали сестрой и братом

По сюжету брат и сестра из благополучной и обеспеченной семьи, в которой царят любовь и взаимопонимание, очень близки. Их отношения наполнены нежностью и юмором. Кирилл – лучший ученик гимназии, он хорошо рисует, популярен среди сверстников, отличник и просто всеобщий любимец. Нина же не хватает звёзд с неба: она прилежная ученица, добра, мила, обаятельна, но и только.
Случайно выясняется, что Нину перепутали в роддоме с другой новорожденной девочкой. По мере взросления девочка из неуверенного в себе, пассивного и не слишком удачливого подростка превращается в сильную деятельную личность, энергия которой объединяет и примиряет совершенно разных людей. Пройдя через серьёзные испытания, потеряв и вновь обретя любовь своей жизни, победив страшную болезнь, Нина становится источником света и надежды не только для своей семьи и друзей, но и для всех тех, кто нуждается в помощи и поддержке.
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