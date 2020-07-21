Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки»

21 июля
2020 год

Новости кино >>
21 июля 2020
В Москве прошёл финальный съёмочный день новых серий детективного сериала «Ищейка». Как и в четвёртом сезоне, режиссёром выступил Андрей Головков, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media.

Работа над пятым сезоном детектива стартовала в середине декабря 2019 года в Геленджике, но в связи с эпидемиологической ситуацией в мире была приостановлена на несколько месяцев. И, наконец, 14 июля творческая группа проекта смогла завершить съёмки многосерийного фильма.

Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

Бо́льшая часть съёмок велась в Геленджике. Также работа над проектом проходила в съёмочных павильонах Москвы. В новых сериях подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении актрисы Анны Банщиковой продолжит неутомимый поиск преступников. Премьера продолжения состоится в новом телесезоне на Первом канале.

«В этом сезоне мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини. Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест. И несмотря на невероятные способности моей героини как Ищейки, её феноменальный интеллект и удивительную способность к анализу, жизнь подкидывает ей такие трудности, которые даже Александру Ивановну ставят в тупик. Но по итогу она всегда умело справляется с любым вызовом судьбы! И здесь, признаюсь, я во многом учусь у неё», – рассказала Анна Банщикова.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Совет-Да-Привет   21.07.2020 - 15:57
Как еще от такой зацикленной ерунды люди не устали? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Ищейка» с Анной Банщиковой вернётся к зрителям 6 апреля
Анна Банщикова в пятый раз стала «Ищейкой»
У «Ищейки» будет сразу два новых сезона
персоны
Анна БанщиковаАндрей Головков
фильмы
ИщейкаИщейка-5

фотографии >>
Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки» фотографии
Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки» фотографии
Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки» фотографии
Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Александр Беляев
20 июля ушёл из жизни телеведущий Александр Беляев.
Александр Боголюбов
20 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Боголюбов.
Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.
Андрей Фёдоров
17 июля скончался протоиерей Андрей Фёдоров.

День рождения >>

Павел Ващилин
Нонна Гришаева
Елена Добронравова
Софья Донианц
Нина Дробышева
Анна Кузина
Илья Носков
Глеб Стриженов
Пётр Щербаков
Джастин Барта
Франсин Берже
Лэнс Гест
Ли Лоусон
Энтони Стеффен
Робин Уильямс
Джош Хартнетт
все родившиеся 21 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
США, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен