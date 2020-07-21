Завершились съёмки пятого сезона «Ищейки»

В Москве прошёл финальный съёмочный день новых серий детективного сериала «Ищейка». Как и в четвёртом сезоне, режиссёром выступил Андрей Головков, уточняет пресс-служба кинокомпании Star Media.
Работа над пятым сезоном детектива стартовала в середине декабря 2019 года в Геленджике, но в связи с эпидемиологической ситуацией в мире была приостановлена на несколько месяцев. И, наконец, 14 июля творческая группа проекта смогла завершить съёмки многосерийного фильма.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
Бо́льшая часть съёмок велась в Геленджике. Также работа над проектом проходила в съёмочных павильонах Москвы. В новых сериях подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении актрисы Анны Банщиковой продолжит неутомимый поиск преступников. Премьера продолжения состоится в новом телесезоне на Первом канале.
«В этом сезоне мне было особенно интересно проживать жизнь моей героини. Те испытания, которые преподносит ей судьба как женщине, поднимаются на новый уровень сложности. Взаимоотношения Александры Ивановны Кушнир с мужчинами превращаются в настоящий квест. И несмотря на невероятные способности моей героини как Ищейки, её феноменальный интеллект и удивительную способность к анализу, жизнь подкидывает ей такие трудности, которые даже Александру Ивановну ставят в тупик. Но по итогу она всегда умело справляется с любым вызовом судьбы! И здесь, признаюсь, я во многом учусь у неё», – рассказала Анна Банщикова.
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