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Александр Устюгов наденет халат врача

21 июля
2020 год

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21 июля 2020
Режиссёр Ангелина Никонова приступила в Санкт-Петербурге к съёмкам 20-серийной медицинской драмы НТВ «Метод Михайлова» с Александром Устюговым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Александр Устюгов наденет халат врача
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Максим Михайлов (Устюгов) возвращается в родной город, курортный Аркадьевск, чтобы помочь матери (Татьяна Рассказова), у которой подозревают раннюю стадию Альцгеймера. Он устраивается на работу в местную больницу и в первый же рабочий день проходит серьёзное испытание: к нему попадает пациентка с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Михайлов обследует девушку и понимает, что до областной больницы она не доедет, а нейрохирург уволился накануне. Ему приходится оперировать самому, несмотря на огромный риск. Операция проходит успешно, но на следующий день, под предлогом необходимой реабилитации, Софью переводят в областную больницу. Позже выясняется, что по дороге пациентка скончалась. Врач просматривает медкарту девушки и находит среди анализов ДНК-тест, назначаемый для определения совместимости будущего донора и реципиента при трансплантации органов. Михайлов подозревает, что смерть девушки не случайна, и начинает собственное расследование.

«Это медицинская драма, которая, думаю, будет интересна зрителю. Маленький провинциальный городок, одна больница, немного любви и много-много операций. Плюс детективная история. Это первая в моей актёрской биографии роль врача, хирурга. Перед съёмками я, конечно же, готовился, общался с врачами, пытался разобраться во всех тонкостях, нюансах, диагнозах. Мы только приступили к съёмкам, и пока у нас были общие сцены, поэтому полностью вникнуть во всю медицинскую составляющую пока не удалось, но уверен, когда мы доберёмся до операционной, будет круто, и к концу проекта я стану профессионалом и смогу делать операции», – смеётся Александр Устюгов.

Александр Устюгов наденет халат врача
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главному герою придётся решать не только профессиональные вопросы, но и разбираться с личной жизнью: сложными отношениями с братом (Владимир Верёвочкин) и бывшей женой (Анна Миклош), переходным возрастом дочери Лизы (Кристина Корбут) и болезнью матери. Кроме того, знаки внимания Михайлову будут оказывать сразу три женщины, а среди мужчин появится серьёзный враг. В каждой серии Михайлов и его коллеги будут сталкиваться с необычными случаями, упрямыми пациентами и их жизненными драмами.

В сериале также заняты Геннадий Смирнов, Владимир Селезнёв, Дмитрий Поднозов, Константин Шпаков, Ирина Горячева, Наталья Ткаченко, Евгения Игумнова и другие актёры.
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Александр Устюгов наденет халат врача фотографии
Александр Устюгов наденет халат врача фотографии
Александр Устюгов наденет халат врача фотографии
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