Анфиса Черных поселится с друзьями на Котельнической набережной

Режиссёр Анна Яновская приступила к съёмкам восьмисерийного молодёжного сериала «Руммейт» производства кинокомпании «Телесто» с Анфисой Черных в одной из главных ролей. Премьера состоится на more.tv уже осенью.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
Согласно пресс-службе онлайн-сервиса, зрителям поведают о четвёрке совершенно не похожих друг на друга молодых людей, снимающих квартиру на Котельнической набережной. Рьяных, перспективных, целеустремленных новоиспеченных жителей столицы сыграют совсем молодые актёры во главе с Анфисой Черных (Наиля). Роли её соседей по съёмной квартире, исполнят, в основном, дебютанты в большом кино. Юрий Насонов – выпускник РГИСИ, сыгравший Мастера в постановке Григория Козлова по знаменитому роману Булгакова на сцене «Мастерской». Арам Вардеванян – выпускник Щепкинского училища. А для Марии Геращенко «Руммейт» действительно станет первой работой в кино. Компанию им составят Стивен Томас Окснер, Азамат Нигманов, Владимир Епифанцев, Михаил Полицеймако, Елизавета Арзамасова, Ольга Волкова, которая исполнит роль Елены Сергеевны и таким образом обеспечит связь поколений, а также известные блогеры Саша Спилберг и Андрей Борисов.
«Вместе с проектом "Руммейт" мы продолжаем развивать линейку молодёжных проектов more.tv, которую мы начали ещё в прошлом году с "Трудными подростками". Нам понравилась актуальная идея проекта, близкая всем "понаехавшим" – молодым и борзым покорителям столицы. Надеемся, что успех покорится как героям, так и создателям сериала. У них есть для этого всё необходимое», – считает генеральный директор more.tv Денис Горшков.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
По сюжету приморский авантюрист Артём, приехавший из Минеральных Вод Мага, начинающая блогерша из Казани Наиля и интеллигентная калининградка Варя случайно становятся обладателями довольно крупной суммы денег, которая буквально падает на них из стены легендарной высотки в центре Москвы. Но, как выясняется позже, и эти «лёгкие» деньги по законам столицы нужно заработать. В этом ребятам помогают соседи по дому. Живущая на этаж выше бывшая балерина Елена Сергеевна, знающая не только классические па, но и столицу до времён «Москвы-Сити», снимающий в этом же доме комнату, влюблённый в русскую культуру молодой британец, а также молодые парни из Таджикистана, делающие в соседней квартире ремонт.
За визуальную составляющую отвечают оператор Шандор Беркеши и художник Тимофей Рябушинский. Сериал будет сочетать классическую стилистику с любительской камерой и блогерскими видео, снятыми на мобильный телефон. А сама история настолько разножанровая, что в ней гармонично сольются элементы драмеди, экшна и романтической комедии. «Руммейт» реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Федерального агентства по делам молодёжи в рамках нацпроекта «Культура». В марте этого года проект стал одним из победителей первой волны Конкурса ИРИ на создание интернет-контента для молодёжи.
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