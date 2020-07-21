«Смешариков» и «ПинКод» покажут всему миру на детских YouTube-каналах

Мультсериалы «Смешарики» и «ПинКод» будут показаны на английском и немецком языках на популярных детских YouTube-каналах, принадлежащих и управляемых компанией Yeah1 на территории всего мира, за исключением России и СНГ. Это стало возможно благодаря приобретению неисключительных AVOD-прав вьетнамской корпорацией Yeah1 Group, уточняет пресс-служба Группы Компаний «Рики».
фото: пресс-служба Группы Компаний «Рики»
Корпорация купила права на «Смешариков»: два сезона в технологии 2D на английском языке (216 эпизодов), один сезон в технологии 3D на английском языке (52 эпизода) и один сезон в технологии 2D на немецком языке (52 эпизода). В сделку вошли также 104 серии «ПинКода» на английском языке. Договор заключён сроком на один год.
Yeah1 Group представляет собой мультимедийную компанию, занимающуюся созданием, производством, распространением, лицензированием и коммерческой эксплуатацией цифровых кинофильмов и музыки. Это один из самых быстрорастущих многоканальных медиаконгломератов Юго-Восточной Азии. Он специализируется на традиционной, цифровой мультимедиа и медиакоммерции. В группу входит свыше 20 дочерних компаний по всему миру, которые курируют бизнес-процессы более, чем в 150 странах. Yeah1 – ведущее медиаагентство и информационный центр, у которого в собственности и управлении находится более 80 YouTube-каналов с детским, игровым и развлекательным контентом.
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