У Евгении Крюковой появится «Подражатель»

В Санкт-Петербурге начались съёмки нового сериала Star Media «Подражатель». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media
По сюжету в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова) уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству её родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять Подражателя.
«Я играю очень сложного и очень неоднозначного персонажа. Моя героиня попала в тяжёлую жизненную ситуацию и совершила ряд непоправимых поступков, за которые она и расплачивается. Ничего подобного раньше мне играть не приходилось. И потому я с большой ответственностью подошла к этой роли. Во время разработки образа, чтобы лучше понять чувства и мотивацию действий Анастасии Перевезенцевой, я даже встречалась с несколькими людьми, которое провели длительное заключение за решёткой. И это очень помогло мне эмоционально приблизиться к моей героине», – рассказала о своей новой роли Евгения Крюкова.
«Мы снимаем наше кино в Санкт-Петербурге. Этот город может быть эмоциональным, графичным и цветным одновременно. Важная черта города – уникальное сочетание исторической фактуры и фактуры современной. Питер сохраняет своё неповторимое лицо и в общеизвестных "открыточных" локациях, и на окраинах. Всё это даёт нам возможность создать очень точную визуальную среду, "выкроенную" специально для нашей истории», – отметил режиссёр Сергей Комаров.
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