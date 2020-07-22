Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У Евгении Крюковой появится «Подражатель»

22 июля
2020 год

Новости кино >>
22 июля 2020
В Санкт-Петербурге начались съёмки нового сериала Star Media «Подражатель». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании.

У Евгении Крюковой появится «Подражатель»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

По сюжету в Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия Перевезенцева (Евгения Крюкова) уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству её родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя её Подражателем. Руководитель следствия Орехов (Евгений Дятлов) вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять Подражателя.

«Я играю очень сложного и очень неоднозначного персонажа. Моя героиня попала в тяжёлую жизненную ситуацию и совершила ряд непоправимых поступков, за которые она и расплачивается. Ничего подобного раньше мне играть не приходилось. И потому я с большой ответственностью подошла к этой роли. Во время разработки образа, чтобы лучше понять чувства и мотивацию действий Анастасии Перевезенцевой, я даже встречалась с несколькими людьми, которое провели длительное заключение за решёткой. И это очень помогло мне эмоционально приблизиться к моей героине», – рассказала о своей новой роли Евгения Крюкова.

У Евгении Крюковой появится «Подражатель»
фото: пресс-служба кинокомпании Star Media

За постановку отвечает режиссёр Сергей Комаров, продюсерами выступают Александр Стариков и Владислав Ряшин. Компанию вышеназванным актёрам составят Никита Волков, Полина Филоненко, Любовь Константинова, Хельга Филиппова, Сергей Комаров, Татьяна Колганова, Александр Кудренко, Андрей Назимов, Роман Агеев, Сергей Уманов, Максим Дрозд и другие. Работа над многосерийным детективом продлится в течение трёх месяцев в Северной столице и её окрестностях. Премьера состоится на телеканале «Россия 1».

«Мы снимаем наше кино в Санкт-Петербурге. Этот город может быть эмоциональным, графичным и цветным одновременно. Важная черта города – уникальное сочетание исторической фактуры и фактуры современной. Питер сохраняет своё неповторимое лицо и в общеизвестных "открыточных" локациях, и на окраинах. Всё это даёт нам возможность создать очень точную визуальную среду, "выкроенную" специально для нашей истории», – отметил режиссёр Сергей Комаров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Евгений Дятлов станет авторитетом поселка с золотом
персоны
Роман АгеевНикита ВолковМаксим ДроздЕвгений ДятловТатьяна КолгановаСергей Комаров (III)Сергей Комаров (II)Любовь КонстантиноваЕвгения КрюковаАлександр КудренкоАндрей НазимовВладислав РяшинАлександр Стариков (II)Сергей УмановХельга ФилипповаПолина Филоненко

фотографии >>
У Евгении Крюковой появится «Подражатель» фотографии
У Евгении Крюковой появится «Подражатель» фотографии
У Евгении Крюковой появится «Подражатель» фотографии
У Евгении Крюковой появится «Подражатель» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Андрей Сиротин
21 июля ушёл из жизни актёр Андрей Сиротин.
Александр Беляев
20 июля ушёл из жизни телеведущий Александр Беляев.
Александр Боголюбов
20 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Боголюбов.
Марина Макарова
18 июля ушла из жизни актриса Марина Макарова.

День рождения >>

Борис Бибиков
Олег Газманов
Александр Кузнецов (IX)
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Наталья Худякова
Шарлотта Генсбур
Селена Гомес
Уиллем Дефо
Жонатан Заккаи
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Основатель
биография, драма, исторический фильм
США, 2016
Зов джунглей
США, 2020
Спасти нельзя оставить
комедия, приключения
Россия, 2020
Солнце в ночи
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Норвегия, США, 2019
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен