Московский кинотеатр «Ролан» находится на грани закрытия

Столичный кинотеатр «Ролан», расположенный на Чистопрудном бульваре, может прекратить существование из-за долгов по аренде. Кинозал из-за судебных разбирательств не работал с осени 2019 года, уточняет «Коммерсантъ
».
Здание кинотеатра выставлено на аукцион управляющим федеральным имуществом ФГУП «ФТ-Центр», поскольку арендовавшей его кинокомпании «Парадиз», на чьём счету управление сетью «Пять звезд», не удалось соблюсти обязательства по аренде. Приём заявок на право аренды здания на пять лет за 123 млн рублей «уже трижды продлевался, последний срок истёк 21 июля, в документации не указано ни одной поступившей заявки»
. Все стороны конфликта пока отказываются от комментариев.
«Ролан» появился благодаря Ролану Быкову
, получившему в 1990-е здание на Чистых прудах в безвозмездное пользование до 2044 года. После смерти мастера, в 1999-м, фонд Ролана Быкова и «Парадиз» открыли в нём кинотеатр, однако в 2007-м Росимуществом из-за несанкционированной сдачи помещений арендаторы были выселены, и договор с фондом расторгли через суд. Кинокомпании «Парадиз» пришлось арендовать «Ролан» напрямую, и в конце концов она перестала справляться с выплатами.
«Коммерсантъ
» отмечает, что в мае 2011-го ООО «Парадиз Ролан» сняло помещения на десять лет за 612 тыс. руб. в месяц, затем сумма аренды увеличилась до 864 тыс. руб. Из-за накопившейся за период с 2015–го по 2017-й задолженности «ФТ-Центр» подал иск на 9,8 млн руб., но к началу разбирательства большая часть долга была погашена, и суд постановил вернуть оставшиеся 1,73 млн руб. В 2019-м «ФТ-Центр» потребовал 14,8 млн руб. за аренду с июля 2018-го по январь 2019-го, и суд постановил вернуть 7,3 млн руб., отказав «Парадизу» в апелляции и кассации. 15 июля «Парадиз Ролан» подал к ФГУПу встречный иск.
Тем временем государство планирует повысить цену для нового арендатора. Аренда помещения площадью в 1,03 тыс. кв. м. теперь составит 2 млн руб. с НДС в месяц без учёта эксплуатационных и коммунальных расходов. Такая стоимость вряд ли привлечёт арендаторов из области кино. Тем более в период пандемии, которая сильно отразилась на киноиндустрии в целом. В частности, в мае закрылся
московский четырёхзальный «Горизонт», находившийся рядом со станцией метро «Фрунзенская». Вместо него теперь будет магазин.
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