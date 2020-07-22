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Джулия Робертс и Дензел Вашингтон сыграют в триллере от создателя «Мистера Робота»

22 июля
2020 год

Новости кино >>
22 июля 2020
Джулия Робертс и Дензел Вашингтон вновь поработают вместе спустя 27 лет после «Дела о пеликанах», уверяет THR.

Джулия Робертс и Дензел Вашингтон сыграют в триллере от создателя «Мистера Робота»
фото: ew.com

Актёры присоединились к адаптации романа Румаана Алама «Вырвись за пределы мира» (Leave the World Behind), которую поставит для Netflix создатель сериала «Мистер Робот» Сэм Эсмейл. В картине будут рассматриваться темы, касающиеся рас, социальных классов и родительства.

Триллер поведает о семье, снявшей в аренду дом в Лонг-Айленде. Их счастье длилось недолго, поскольку однажды к ним заявились владельцы жилья, уверяя, что во всём городе отключили электричество. В конце концов персонажи запутываются в реальности происходящего. Робертс станет матерью семейства, а Вашингтону достался образ владельца коттеджа.
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