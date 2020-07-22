Джулия Робертс и Дензел Вашингтон сыграют в триллере от создателя «Мистера Робота»

Джулия Робертс
и Дензел Вашингтон
вновь поработают вместе спустя 27 лет после «Дела о пеликанах
», уверяет THR
.
Актёры присоединились к адаптации романа Румаана Алама
«Вырвись за пределы мира
» (Leave the World Behind), которую поставит для Netflix создатель сериала «Мистер Робот
» Сэм Эсмейл
. В картине будут рассматриваться темы, касающиеся рас, социальных классов и родительства.
Триллер поведает о семье, снявшей в аренду дом в Лонг-Айленде. Их счастье длилось недолго, поскольку однажды к ним заявились владельцы жилья, уверяя, что во всём городе отключили электричество. В конце концов персонажи запутываются в реальности происходящего. Робертс станет матерью семейства, а Вашингтону достался образ владельца коттеджа.
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