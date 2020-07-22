«Побочный эффект» с Мариной Васильевой и Александрой Ревенко выйдет в прокат 10 сентября

«Для меня самое интересное в нашем фильме — это столкновение героев с реальными проблемами, которые сами по себе уже страшные, и всё выходит на новый уровень, когда появляется мистика. Меня всегда привлекало, что, например, в "Сиянии" конфликт работает без всякой мистики. Мне интереснее, когда герои между собой и сами зрители после просмотра находятся в эмоциональной этической дискуссии, ну а тайна и мистическая атмосфера делают всё ещё веселее и страшнее», — считает режиссёр и сценарист Алексей Казаков.
фото: пресс-служба компании Sony Pictures
По сюжету однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея — стереть ту жуткую ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство.
«С Лёшей Казаковым мы знакомы больше десяти лет, ещё с тех пор, как он работал исполнительным продюсером на коротком метре Михаила Местецкого "Незначительные подробности случайного эпизода", и мы вместе с ним качали вагоны поезда. Поэтому Лёша не только партнёр, но и большой друг, — говорит продюсер фильма Сергей Корнихин. — "Побочный эффект" — его дебютная режиссёрская работа, но делать на этом акцент не хочется. Он снял мощный полноценный жанровый проект, в котором со свойственной ему пронзительной искренностью обсуждает глубоко личные и актуальные сегодня вопросы. Более того, Лёше удалось создать оригинальный мир, отдельную вселенную, наполненную ещё не исследованной в российском кино эстетикой. Я думаю, зрители оценят, что действие фильма происходит в Доме на набережной, который пронизан мрачной историей. И мы эту мрачность в хорошем смысле постарались сохранить. У фильма уникальная и очень важная тональность. Мне кажется, что он у нас получился, и я надеюсь, что рынок увидит в Лёше нового молодого режиссёра, который способен делать крутое жанровое кино».
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