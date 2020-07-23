Минкультуры поддержит кинопрокат отечественных фильмов

В 2020 году Министерство культуры РФ финансово поддержит прокат отечественных полнометражных игровых и анимационных фильмов после открытия кинотеатров. С 22 июля открыт сбор заявок от организаций кинематографии, которые хотят получить субсидии, сообщается на сайте ведомства.
фото: fb.ru
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что поддержку, в частности, получат картины, которые первыми выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров. Сперва зрителей ждут легкие и «светлые» фильмы, а показ более серьезных драм будет отложен до зимы 2021 года.
На получение денежных средств из федерального бюджета могут претендовать национальные проекты, созданные при поддержке Минкультуры. Размер субсидии не должен превышать 10 млн рублей. Подача заявок продлится до 14 августа. Ранее прокату содействовал только Фонд кино.
обсуждение >>