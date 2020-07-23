Александр Самойленко-младший и Анастасия Крылова стали «Родителями»

По сюжету в семье Соколовых появляется еще один мальчик – сын Тимофея (Александр Самойленко-младший) и Полины (Анастасия Крылова). Они с нетерпением ждут первое слово Владика и пытаются прийти к компромиссу в вопросах его воспитания. Присутствие малыша на площадке не просто внесло большое оживление в съемочный процесс, но и неожиданно пробудило в сыне Александра Самойленко мысли о собственных детях.
«За те несколько дней, что мы снимаем новый сезон, во мне произошли удивительные метаморфозы. После третьего сезона, когда жена моего героя была беременна, я понял, что не хочу детей. И не захочу еще очень продолжительное время. То есть я относился к детям как к чему-то очень далекому, что меня коснётся еще очень и очень не скоро. Но после того, как я подержал на руках малыша и начал играть роль его отца, я почувствовал то, чего раньше во мне никогда не было. Я вдруг начал фантазировать, с каким удовольствием мог бы читать книгу своему настоящему ребенку, как когда-то в детстве мне читали книги про Гарри Поттера», – поделился Самойленко-младший.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Актер добавил, что он испытал настоящий ужас, когда впервые увидел на площадке годовалого малыша, ведь никогда в жизни не держал ребенка на руках. На помощь молодому «отцу» пришли партнёры по площадке. Однако актриса Анастасия Крылова, в отличие от своего экранного супруга, сразу нашла контакт с маленьким актером.
«Глядя на Настю Крылову есть ощущение, что это не первый ее ребенок, – смеется Мария Порошина. – Настя играет маму знающую, понимающую, со своим видением ситуации и играет ее очень правдиво. Я заметила, как между сценами она любуется малышом, умиляется, может быть подумывает, что когда-нибудь и у нее это случится. А Саша очень трогательно обращается с ребенком, мужчины всегда невероятно мило смотрятся с детьми, когда они пытаются что-то делать, ловко или не очень. Мы Саше чуть-чуть подсказывали, но он старался все самостоятельно делать. Мне запомнилось, как он очень бережно нес ребенка по лестнице, хотя в этот момент, наверняка, испытывал очень большое волнение, ведь вокруг камера, мотор, суета, много народа, надо слушать команды, говорить текст, и при этом самое главное – держать ребенка и предельно быть с ним внимательным».
В актерском составе произойдут и другие изменения: вместо Алексея Юрченко роль младшего сына в «Родителях» исполнит Артем Башенин («Семейный бизнес», «Универ»). Четвертый сезон «Родителей» выйдет на экраны в новом телесезоне. Сейчас на телеканале «Супер» проходит премьерный показ третьего сезона проекта.
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