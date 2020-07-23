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Илья Шеховцов снимает спортивную драму «Последний аксель» о юной фигуристке-бунтарке

23 июля
2020 год

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23 июля 2020
Режиссер Илья Шеховцов, ранее поставивший «Трех капитанов» и «Свидетелей», снимает спортивную драму «Последний аксель» о юной фигуристке-бунтарке. Это первый совместный сериал компании SPACE Production и медиасервиса MEGOGO, сообщает пресс-служба проекта.

Илья Шеховцов снимает спортивную драму «Последний аксель» о юной фигуристке-бунтарке
фото: readmas.ru

«Последний аксель» – это крайняя попытка фигуристки Тани совершить самый сложный прыжок как на льду, так и в своей жизни. После внезапной смерти своего отца, домашнего тирана, девушка приезжает в Москву, чтобы попасть в команду не менее жесткого тренера и выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию. Победа на чемпионате для Тани – не погоня за успехом, а стремление обрести свободу для себя и своей младшей сестры за счет спортивного гранта. Спасение от домашнего насилия юная фигуристка видит только в еще большем насилии над собой.

«В этой истории есть и тема абьюза, и тема ответственности за свою жизнь, и тема закаливания спортивного характера. Наш проект содержит жизненно-философский парадокс о невиновности виновных. Мы хотим создать зрелищный сериал, глубокий, местами – жесткий, а местами – безумно трогательный», – рассказывает Дарья Легони-Фиалко, одна из основательниц компании SPACE Production.

По словам режиссера Ильи Шеховцова, этот материал – «это честный взгляд на подростковую незащищённость, на формирование и формулирование мечты. События и персонажи фильма объемны и неоднозначны. Даже исследование темы абьюза здесь происходит не однобоко».

Премьера спортивной драмы «Последний аксель» запланирована на 2021 год
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