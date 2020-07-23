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Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету

23 июля
2020 год

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23 июля 2020
В сети появился новый трейлер фантастического блокбастера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики».


По сюжету в далеком 2071 году над покрытой джунглями Москвой, жители которой так и не смогли оправиться от глобальных природных катаклизмов, возвышается огромный инопланетный корабль — это стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Самая популярная игра будущего. За матчами следит вся галактика. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Он ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему Судьбой в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю.

«Когда мы снимали «Вратаря Галактики», нам хотелось сделать кино для семейного просмотра - яркое, большое, интересное. Для тех, кто любит и фантастику, и сказки и, как ни странно, игру в футбол, - поделился режиссер-постановщик и продюсер проекта Джаник Файзиев. - Потому что наш космобол, в которой играют герои фильма, совсем еще мальчишки, в какой-то степени его напоминает. «Вратарь галактики» - не только про будущее и спортивные игры, это и про дружбу, и про любовь, и про то, что, если верить в свои силы, можно победить даже апокалипсис и стать супергероем. Мы выходим в прокат действительно в интересное время и делаем все для того, чтобы оправдать доверие и индустрии, и зрителей. Нас поддерживают три федеральных канала – «Россия-1», «Первый канал» и «СТС», руководители которых, неравнодушные к кино люди, в том числе и как простые кинозрители. Это беспрецедентный пример проявления индустриальной солидарности».

Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету

Роли в картине исполнили Евгений Романцов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Светлана Иванова и многие другие.

Сценарий фильма написали Андрей Рубанов, Джаник Файзиев, Дрю Роу и Твистер Мерчисон. Оператором-постановщиком выступил Максим Осадчий, художником-постановщиком стал Александр Попов. Над визуальными эффектами трудилась студия Main Road Post, ранее работавшая над такими лентами, как «Притяжение», «Сталинград», «Дуэлянт» и «Август. Восьмого».

В российский прокат «Вратарь Галактики» выйдет 27 августа 2020 года.

«Наш фильм — первый среди крупных российских релизов после карантина, - рассказал продюсер Сергей Сельянов. - Мы выходим в прокат 27-го августа - День российского кино, в необычное, новое для всех нас время. Уверен, что вместе мы сделаем так, что у нашей индустрии впереди будет много поводов отмечать дни кино, и радоваться новым премьерам и сборам».
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Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету фотографии
Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету фотографии
Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету фотографии
Космический футбол: Евгений Романцов защищает ворота и родную планету фотографии
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