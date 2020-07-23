ТВ-3 Dark представил боди-хоррор про недалёкое будущее

На YouTube-канале ТВ-3 Dark вышел короткометражный фильм «Анпакинг» режиссера Вячеслава Попова. Боди-хоррор пронизан вниманием к человеческому телу и границам его возможностей, сообщает пресс-служба ТВ-3.
фото: К/ф "Анпакинг"
Действие фильма происходит в недалёком посткарантинном будущем, где стремительно набирают популярность иммуноблогеры. В прямом эфире они внедряют в себя самые разные опасные вирусы с целью выработки к ним иммунитета. Кровь таких блогеров, как у Таши, главной героини короткометражки, стоит дорого, особенно, если в ней антитела не на один, а на несколько вирусов сразу. И просмотры с подписчиками растут только тогда, когда блогер рискует – один вирус не кажется страшным, а вот 3 или 5, или больше. Сколько вирусов одномоментно может выдержать человеческое тело?
«Съёмки проходили не совсем гладко. Из-за условий самоизоляции искать актёров и локации было проблематично. В последний момент мы нашли закрытый и законсервированный подвальный бар, потом удивительно быстро собрали команду, нашли через знакомых замечательную девчонку на главную роль – и понеслось. Снимали в две смены, одна – 12 часов, вторая – 20 часов. Сырость подвала, темнота и замкнутое пространство сильно выматывали. Но при этом – все, кто поучаствовал в съёмках, чувствовали, что создают действительно интересную штуку. Не было мгновенной узнаваемости, что «а, я где-то уже такое видел». Всем было действительно интересно работать, погружаться в историю», – рассказал режиссёр Вячеслав Попов.
По замыслу создателей, у короткометражного фильма планируется продолжение. «Анпакинг» был создан в разгар карантина, и это первая работа одного из десяти победителей Всероссийского конкурса историй из изоляции, организованного кинокомпанией 1-2-3 Production (PREMIER Studios).
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