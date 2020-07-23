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Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов

23 июля
2020 год

Новости кино >>
23 июля 2020
Стартовали съемки комедии «СтендОпер» с Валентиной Мазуниной в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса MEGOGO, который совместно с компанией М-PRODUCTION занимается производством фильма.

Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов
фото: Пресс-служба MEGOGO

Первые съемочные дни прошли в клубе Stand Up №1. Кирилл Нагиев, Зоя Бербер, Антон Жижин и Ренат Мухамбаев выступали в роли стендаперов, а их монологи были написаны популярными представителями этого жанра. В актерский состав также вошли Владимир Яглыч, Михаил Тройник, Артем Немов и Ирина Безряднова. Помимо молодых звезд в фильме в оригинальных образах предстанут и мэтры: Ефим Шифрин сыграет ростовского криминального авторитета, а Владимир Епифанцев появится в роли сексуально озабоченного наркоторговца.

По сюжету полицейский из Подмосковья Света Артюхова в исполнении Валентины Мазуниной должна под прикрытием интегрироваться в коллектив стендаперов, которые отправляются в гастрольный тур по России. Есть информация, что кто-то в коллективе занимается поставкой наркотиков. Светка, которая с детства подвергалась насмешкам ровесников, совсем не любит таких «шутников», и ей очень не просто будет исполнять роль их помощницы.


«В нашем понимании у нас на руках джекпот: мы соединили популярный сейчас жанр полицейской комедии и повальное увлечение стендапом, который покорил сердца многих миллионов молодых людей. В России это будет первый большой кинопроект с привлечением профессионалов этого жанра. При этом сюжет фильма больше в жанре шпионской комедии, стендап — лишь сеттинг для его развития. В общем, мы верим, что мы сделаем комедийный блокбастер!» — рассказал режиссер Олег Асадулин.
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Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов фотографии
Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов фотографии
Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов фотографии
Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов фотографии
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