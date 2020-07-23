Валентина Мазунина под прикрытием вольется в коллектив стендаперов

Стартовали съемки комедии «СтендОпер» с Валентиной Мазуниной в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба медиасервиса MEGOGO, который совместно с компанией М-PRODUCTION занимается производством фильма.
По сюжету полицейский из Подмосковья Света Артюхова в исполнении Валентины Мазуниной должна под прикрытием интегрироваться в коллектив стендаперов, которые отправляются в гастрольный тур по России. Есть информация, что кто-то в коллективе занимается поставкой наркотиков. Светка, которая с детства подвергалась насмешкам ровесников, совсем не любит таких «шутников», и ей очень не просто будет исполнять роль их помощницы.
«В нашем понимании у нас на руках джекпот: мы соединили популярный сейчас жанр полицейской комедии и повальное увлечение стендапом, который покорил сердца многих миллионов молодых людей. В России это будет первый большой кинопроект с привлечением профессионалов этого жанра. При этом сюжет фильма больше в жанре шпионской комедии, стендап — лишь сеттинг для его развития. В общем, мы верим, что мы сделаем комедийный блокбастер!» — рассказал режиссер Олег Асадулин.
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