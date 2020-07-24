Фильмы Ивана Твердовского и Филиппа Юрьева покажут в рамках Венецианского кинофестиваля

Фильмы российских режиссеров Ивана И. Твердовскиого и Филиппа Юрьева вошли в независимую конкурсную программу «Дни Венеции» (Giornate degli Autori) в рамках Венецианского кинофестиваля. Их работы «Конференция» и «Китобой» были сняты в копродукции с другими странами, сообщается на сайте смотра.
фото: К/ф "Конференция"
Оба режиссера в свое время дебютировали на «Кинотавре». Свой первый приз за короткий метр Иван Твердовский получил, будучи еще студентом. Позднее он был отмечен наградами за полнометражные работы «Класс коррекции», «Зоология» и «Подбросы».
Драма «Конференция», которую Твердовский снял по собственному сценарию, посвящена «Норд-Осту» — теракту в театре на Дубровке в 2002 году. Спустя 17 лет после страшной трагедии из тихой монастырской жизни Наталья, которая была свидетельницей тех событий, приезжает в Москву на проведение вечера памяти жертв. Вспоминая их и хронологию событий, женщине открываются страшные подробности ее личной истории и ее роковой ошибки, перечеркнувшей всю дальнейшую жизнь.
Второй конкурсант из России — «Китобой» — стал режиссерским дебют Филиппа Юрьева. В центре сюжета оказывается 15-летний чукотский охотник Лешки, чья жизнь сильно изменилась с появлением в поселке интернета. Очарованный прекрасной незнакомкой из видеочата, он впервые в жизни резко противопоставляет себя обществу, вступает в конфликт с лучшим другом и неожиданно для самого себя решается на опасное путешествие в одиночку через бурлящие воды Берингова пролива на другой континент в поисках своей любви.
Всего в конкурсной программе «Дни Венеции» заявлено 10 фильмов. За главный приз также поборются кинематографисты, представляющие Италию, Францию, Китай, Польшу, Сербию, Венгрию, США, Аргентину и другие страны. Председателем международного жюри выступит израильский режиссер Надав Лапид, обладатель главного приза Берлинского кинофестиваля за ленту «Синонимы». Венецианский смотр пройдет со 2 по 12 сентября. Дирекция решила не переводить его в онлайн-формат, однако предупредила о сокращении программы.
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