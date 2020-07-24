ревью

Ролики фильмов «Биохакеры». Трейлер с русскими субтитрами Студентка-медик втирается в доверие к известному профессору Тане Лоренц, подозревая, что та имеет отношение к смерти её родного брата.

Ролики фильмов «Шаг за шагом». Трейлер с русскими субтитрами Неуклюжая старшеклассница готова на все, чтобы превратить себя и команду неудачников в чемпионов по танцам.

Новости кино Фильмы Ивана Твердовского и Филиппа Юрьева покажут в рамках Венецианского кинофестиваля Они вошли в независимую конкурсную программу смотра.

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Ролики фильмов «Отец. Солдат. Сын». Трейлер с русскими субтитрами. После того, как отец-одиночка был тяжело ранен в Афганистане, он и его сыновья пытаются справляться со всеми трудностями и жить дальше.

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