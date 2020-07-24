Московский фестиваль экранизаций «Читка» объявил даты проведения

Второй фестиваль экранизаций «Читка» пройдет с 25 по 29 ноября в Москве. Конкурсная программа будет включать как готовые фильмы и сериалы, так и еще незаконченные проекты в формате больших эпизодов и видео-презентаций. Также в этом году добавится театральная секция, сообщает пресс-служба смотра.
фото: chitkafest.ru
В связи с переносом фестиваля из-за пандемии организаторы запустили онлайн-проект «Читай дома». Известные артисты театра и кино прочли рассказы Михаила Зощенко и знаменитую повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Проект собрал более 6 млн просмотров в социальных сетях, поэтому было принято решение продолжить его в «Одноклассниках» чтением рассказов Чехова, со дня рождения которого в этом году исполняется 160 лет. 29 июля пройдет заключительный эфир, а следующий сезон «Читай дома» начнется с сентября. В марафоне принимают участие Анна Банщикова, Любовь Толкалина, Михаил Евланов, Никита Тарасов и другие.
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