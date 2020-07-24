Тимур Бекмамбетов спродюсировал скринлайф-короткометражку о любви во время изоляции

Тимур Бекмамбетов спродюсировал короткометражный фильм «Любовь в изоляции» (Love in Isolation) в формате скринлайф, где действие разворачивается на экранах смартфонов. Съемки проекта прошли полностью удаленно, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: hollywoodreporter.com
Главные роли в ленте исполнили Карлсон Янг и Джон Карна — звезды сериала «Крик», который выходил на телеканале MTV. Авторами сценария и режиссерами короткометражки выступили молодые кинематографисты Джереми Коулман и Ной Рински.
По сюжету молодые люди находят друг друга в приложении для знакомств Bumble. Они хотят встретиться, но пандемия коронавируса рушит их планы. Им остается лишь созваниваться друг с помощью FaceTime. Именно поэтому в ходе съемок члены команды никак не контактировали друг с другом.
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