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Тимур Бекмамбетов спродюсировал скринлайф-короткометражку о любви во время изоляции

24 июля
2020 год

Новости кино >>
24 июля 2020
Тимур Бекмамбетов спродюсировал короткометражный фильм «Любовь в изоляции» (Love in Isolation) в формате скринлайф, где действие разворачивается на экранах смартфонов. Съемки проекта прошли полностью удаленно, сообщает The Hollywood Reporter.

Тимур Бекмамбетов спродюсировал скринлайф-короткометражку о любви во время изоляции
фото: hollywoodreporter.com

Главные роли в ленте исполнили Карлсон Янг и Джон Карна — звезды сериала «Крик», который выходил на телеканале MTV. Авторами сценария и режиссерами короткометражки выступили молодые кинематографисты Джереми Коулман и Ной Рински.

По сюжету молодые люди находят друг друга в приложении для знакомств Bumble. Они хотят встретиться, но пандемия коронавируса рушит их планы. Им остается лишь созваниваться друг с помощью FaceTime. Именно поэтому в ходе съемок члены команды никак не контактировали друг с другом.
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