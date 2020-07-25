Триллер #хочувигру о «группах смерти» выйдет в двух форматах

В Москве завершились съёмки проекта #хочувигру по мотивам нашумевшей истории о «группах смерти» в соцсетях. Триллер выйдет в двух форматах: полнометражный фильм получит кинотеатральный релиз, а на платформе МТС ТВ появится расширенная версия в виде сериала. Об этом сообщает пресс-служба компании Bazelevs Тимура Бекмамбетова, которая спродюсировала ленту совместно с МТС Медиа.
фото: Пресс-служба компания Bazelevs
В центре сюжета история девочки, которая в попытке разобраться в загадочном самоубийстве своей младшей сестры пускается в опасную игру, надеясь остановить кураторов «группы смерти», толкающих тинейджеров к суициду. Фильм выполнен в формате screenlife: история смертоносной игры «Синий кит» будет рассказана через экраны девайсов, которыми пользуются главные герои.
Лента #хочувигру стала полнометражным дебютом молодого режиссёра Анны Зайцевой (сериал «Герой по вызову» с Кристиной Асмус). Продюсер проекта Тимур Бекмамбетов пригласил Анну в проект после успеха её киноновеллы «Сама дура!», которая набрала более 28 млн просмотров и стала самой популярной короткометражкой в российском сегменте Интернета. Проект получил главный приз Каннского кинофестиваля Festival International Entr’2 Marches фильмов о людях с ограниченными возможностями. Исполнительница главной роли в короткометражке Анна Потебня возглавила и каст #хочувигру. В ленте также заняты Тимофей Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина, Полина Ватага и другие.
фото: Пресс-служба компания Bazelevs
«После успеха нашей короткометражки мы хотели сделать ещё одну актуальную поколенческую историю. #хочувигру – как раз такое кино: про цифровое поколение, которое доверяет свои страхи и переживания соцсетям и Интернету, а не родителям; про технологии, которые таят множество угроз и соблазнов, но при этом становятся мощным инструментом, чтобы добиться справедливости», – рассказывает режиссёр Анна Зайцева.
История о существовании «групп смерти», в которой подростков доводили до самоубийства, стала известной после материала в «Новой газете» в мае 2016 года. Одного из организаторов групп смерти подозревали в причастности к гибели 15 подростков, однако признали виновным только по двум эпизодам дела. По информации в прессе, в настоящее время «группы смерти» продолжают свою работу в соцсетях и мессенджерах.
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