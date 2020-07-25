Шестая серия документального проекта «Как снимали войну» рассказывает о киноавтоматах оператора Николая Лыткина

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет шестую серию документального проекта «Как снимали войну». Она посвящена одному из самых талантливых операторов Великой Отечественной войны Николаю Лыткину, успевшему побыть во время войны не только оператором, но и простым солдатом, а потом снова вернуться к камере. Ролик доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
Во время войны не каждый мог по достоинству оценить вклад кинооператоров в общее дело победы. Но их роль сложно переоценить сейчас спустя время. У военных было свое представление о том, что и как следует снимать на фронте, у кинематографического начальства - свое. Заложником этого конфликта и стал кинооператор Николай Лыткин. Его срочно вызвали в Москву и там он узнал, что уволен из кинооператоров, разжалован и теперь должен отправиться на фронт, но уже в качестве простого солдата. До сих пор неизвестно, что послужило причиной этой опалы. Ходили слухи о том, что Лыткин в «неприглядном виде» снял генерала армии Еременко.
Практически весь 44 год Николай Лыткин прошел рядовым связистом, участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии, не раз рисковал жизнью спасая других бойцов и восстанавливая телефонную связь. В конце 44 года Лыткин был восстановлен в звании капитана и продолжил работу в качестве кинооператора. Начальником киногруппы, в которую определили Лыткина, был режиссер Александр Медведкин, прославившийся своими новаторскими идеями. Вместе с Медведкиным они придумали киноавтомат, и Лыткин взялся обучать простых солдат новому методу съемки. Съемки киноавтоматами придали военной хронике новый импульс. Опытные бойцы, идущие в атаку с кинокамерой, могли запечатлеть то, что не могли снять обычные операторы.
Проект «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них представляют портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказы о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой хроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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