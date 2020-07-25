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Алёна Коломина стала «Воспитательницей» в доме Павла Трубинера

25 июля
2020 год

Новости кино >>
25 июля 2020
Стартовали съемки четырехсерийного проекта «Воспитательница» с Алёной Коломиной и Павлом Трубинером. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте Ассоциации продюсеров кино и телевидения. В ее состав входит компания Star Media, которая занимается производством проекта для телеканала «Россия 1».

Алёна Коломина стала «Воспитательницей» в доме Павла Трубинера
фото: Пресс-служба кинокомпании Star Media

В центре сюжета – Майя, жизнь которой переворачивается, когда в аварии погибает ее гражданский муж Игорь. Тело так и не найдено, и все говорит о том, что его нет в живых. Но беда не приходит одна. У девушки случается выкидыш, и она лишается квартиры. Но происходит так, что Майя становится воспитательницей шестилетней Таси, дочери крупного бизнесмена Петра Соколова, и очень привязывается к девочке. В итоге, девушка становится его женой. Казалась бы, жизнь Майи налаживается, она готова отпустить прошлое и жить дальше. Но тут происходит невероятное – появляется Игорь. Героиня становится перед выбором – остаться с Петром и Тасей или уйти к Игорю.

Режиссером драмы выступил Сергей Виноградов. А в актерский состав также вошли Андрей Пискарев, Виталия Корниенко, Мария Романова и другие. Над сценарием работала Елена Баландина.
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