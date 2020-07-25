Дэйв Франко сыграет американского рэпера Ваниллу Айса — автора хита «Ice Ice Baby». Об исполнителе снимут биографический фильм «До крайности» (To The Extreme), который получил название по дебютному альбому певца, сообщает Rolling Stone.
фото: espinof.com
Лента расскажет о том, как недоучка, продающий автомобили в Далласе, превратился в топового исполнителя, чья композиция «Ice Ice Baby» стала первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. На своем пути молодой Ванилла Айс столкнулся с оглушительной славой и попытками ограбления, творя историю музыки.
Сейчас идет подготовка к съемочному процессу. Франко рассказал, что регулярно созванивается с рэпером. По словам актера, Роберт (настоящее имя певца) очень приятный в общении и интеллигентный. Он помогает ему подготовиться к роли, консультируя по различным вопросам и рассказывая подробности из своей жизни, которые не доступны широкой общественности.
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