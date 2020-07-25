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Дэйв Франко сыграет американского рэпера Ваниллу Айса

25 июля
2020 год

Новости кино >>
25 июля 2020
Дэйв Франко сыграет американского рэпера Ваниллу Айса — автора хита «Ice Ice Baby». Об исполнителе снимут биографический фильм «До крайности» (To The Extreme), который получил название по дебютному альбому певца, сообщает Rolling Stone.

Дэйв Франко сыграет американского рэпера Ваниллу Айса
фото: espinof.com

Лента расскажет о том, как недоучка, продающий автомобили в Далласе, превратился в топового исполнителя, чья композиция «Ice Ice Baby» стала первым рэп-синглом, возглавившим чарт Billboard. На своем пути молодой Ванилла Айс столкнулся с оглушительной славой и попытками ограбления, творя историю музыки.

Сейчас идет подготовка к съемочному процессу. Франко рассказал, что регулярно созванивается с рэпером. По словам актера, Роберт (настоящее имя певца) очень приятный в общении и интеллигентный. Он помогает ему подготовиться к роли, консультируя по различным вопросам и рассказывая подробности из своей жизни, которые не доступны широкой общественности.
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