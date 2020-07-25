Эдгар Райт пообщается с призраком немного кино

В основу сюжета ляжет одноименный рассказ Саймона Рича, ранее работавшего над сериалами «Чудотворцы» и «Мужчина ищет женщину». Он также адаптирует свой текст для сценария будущего фильма и выступит в качестве его продюсера. Производством проекта займется кинокомпания Стивена Спилберга Amblin Partners.
«Сцена 13» расскажет историю режиссера, который был якобы нанят для съемок фильма. На самом деле владельцы студии пригласили его, чтобы тот успокоил призрак звезды немого кино, долгое время обитающей на студии и преследующей все звуковые ленты. Однако в процессе работы кинематографист и приведение находят много общего.
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