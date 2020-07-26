Екатерина Варченко устроилась в нотариальную контору

В Киеве и Киевской области проходят съёмки четырёхсерийной мелодрамы «Не говори мне о любви» с Екатериной Варченко в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», заказавшего производство картины компании Mamas Film Production.
фото: пресс-служба телеканала «Украина»
По сюжету жизнь Ольги Беловой, сотрудницы нотариальной конторы из провинциального городка, вполне размеренна, а судьба – предопределена. Ольга успешна в работе, честна, справедлива и организованна, живёт с пожилой строгой матерью Ириной Петровной и встречается с талантливым врачом Кириллом. У него в отношении Ольги самые серьёзные намерения. Но все планы девушки нарушает острый конфликт с родственницей местного городского «заправилы», Натальей Гаврюшиной. В неравной борьбе, уверенная в своей правоте, Ольга не раз поставит на карту самое ценное.
По словам Екатерины Варченко, ей не приходилось сталкиваться с такими жизненными перипетиями, как её героине. «И Слава Богу. Пережить аборт, смерть мамы, предательства всех любящих и не любящих мужчин в жизни – нет... Но я, как и она, рада была в своей жизни встретить принца, который станет настоящей, безмерно любящей защитой от всех проблем и неудач. Пробы проходили быстро, задорно и весело. Я на все пробы хожу, как на свидание, – смеётся актриса. – За такой короткий промежуток времени надо одновременно понравиться, всё сделать на 100% и при этом оставить загадку... А пробовалась я с Александром Рудько, мы с ним одногруппники. Очень люблю Сашу, его юмор и энергетику».
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