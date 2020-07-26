Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж

Сьюзан Мелоди Джордж родилась в Лондоне 26 июля 1950 года в семье саксофониста Нормана Альфреда Джорджа и Айлин Персиваль. Окончила театральную школу Corona Theatre School. Начала свою актёрскую карьеру в возрасте четырёх лет, снявшись в телевизионной рекламе.
В 1962-м дебютировала на телевидении, сыграв роль в эпизоде «Рождественское шоу» сериала «Шоу Дикки Хендерсона». На большом экране впервые появилась через три года, снявшись в картине «Кубок лихорадки». Мировую известность получила благодаря роли изнасилованной жены персонажа Дастина Хоффмана в «Соломенных псах», вышедших в 1971-м.
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