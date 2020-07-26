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Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж

26 июля
2020 год

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26 июля 2020
Сегодня, 26 июля, исполнилось 70 лет английской актрисе, продюсеру, певице, композитору и коневоду Сьюзан Джордж, запомнившейся зрителям по роли Эми Самнер в культовых «Соломенных псах» Сэма Пекинпа.

Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж
фото: induced.info

Сьюзан Мелоди Джордж родилась в Лондоне 26 июля 1950 года в семье саксофониста Нормана Альфреда Джорджа и Айлин Персиваль. Окончила театральную школу Corona Theatre School. Начала свою актёрскую карьеру в возрасте четырёх лет, снявшись в телевизионной рекламе.

В 1962-м дебютировала на телевидении, сыграв роль в эпизоде «Рождественское шоу» сериала «Шоу Дикки Хендерсона». На большом экране впервые появилась через три года, снявшись в картине «Кубок лихорадки». Мировую известность получила благодаря роли изнасилованной жены персонажа Дастина Хоффмана в «Соломенных псах», вышедших в 1971-м.

Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж
фото: кадр из фильма «Соломенные псы»

Всего на счету актрисы 65 ролей в кино и на телевидении. В частности, она создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Мозг ценой в миллиард долларов», «Чародеи», «Лола», «Сонни и Джед», «Доктор Джекилл и Мистер Хайд», «Грязная Мэри, сумасшедший Ларри», «Мандинго», «Непридуманные истории», «Дом, где живёт зло», «Человек-загадка», «Отель», «Джек-потрошитель» и «Дьяволий рай». В новом веке снимается редко, предпочитает кинематографу разведение лошадей.

Вдова актёра Симона Маккоркиндэйла, с которым прожила три десятилетия до его смерти в 2010-м.
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Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж фотографии
Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж фотографии
Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж фотографии
Исполнилось 70 лет английской актрисе Сьюзан Джордж фотографии
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