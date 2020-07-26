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Шакрбой и Лава вернутся к зрителям

26 июля
2020 год

Новости кино >>
26 июля 2020
Роберт Родригес вернёт на экраны супергероев Шакрбоя и Лаву в своей новой картине «Мы можем стать героями» (We Can Be Heroes) с Педро Паскалем и Приянкой Чопрой, которую он создаёт для Netflix. Об этом стало известно благодаря интервью режиссёра с Collider.

Шакрбой и Лава вернутся к зрителям

Зрителям поведают о детях супергероев, отправившихся на поиски пропавших родителей и, конечно же, спасших мир от неминуемой гибели. В сюжете задействовано чадо Шаркбоя и Лавы, обладающее способностями обоих родителей. Родригес пообещал появление персонажей из оригинальной ленты 2005 года, но лишь у Лавы будет пара реплик.

Главные роли в «Приключениях Шаркбоя и Лавы в 3D» исполнили Тэйлор Лотнер и Тэйлор Дули. Ленту негативно приняли критики, да и зрительский рейтинг у неё невысок.
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Приключения Шаркбоя и Лавы в 3D

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