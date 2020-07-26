Тэрон Эджертон приобретёт «Тетрис» для Nintendo

Актёр воплотит образ геймдизайнера Хэнка Роджерса. Именно он добился того, что Nintendo приобрела права на консольные версии игры, созданной советским программистом Алексеем Пажитновым, пока он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. Оба стали друзьями и позднее основали The Tetris Company, а «Тетрис» теперь считается самой продаваемой игрой.
Режиссёрское кресло картины займёт Джон С. Бейрд («Стэн и Олли»). Съёмки запланированы на сентябрь, а релиз следует ожидать в 2021-м или 2022-м.
На днях, кстати, было анонсировано мультиплеерное дополнение для продолжательницы классики Tetris Effect: Connected. Игра будет доступна поначалу на Xbox One, Xbox Series X и Windows 10, а летом 2021 года появится на PC и PS4.
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