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Тэрон Эджертон приобретёт «Тетрис» для Nintendo

26 июля
2020 год

Новости кино >>
26 июля 2020
Тэрон Эджертон сыграет в фильме о создании знаменитой игры «Тетрис», уверяет Screen Rant.


Актёр воплотит образ геймдизайнера Хэнка Роджерса. Именно он добился того, что Nintendo приобрела права на консольные версии игры, созданной советским программистом Алексеем Пажитновым, пока он работал в Вычислительном центре Академии наук СССР. Оба стали друзьями и позднее основали The Tetris Company, а «Тетрис» теперь считается самой продаваемой игрой.

Режиссёрское кресло картины займёт Джон С. БейрдСтэн и Олли»). Съёмки запланированы на сентябрь, а релиз следует ожидать в 2021-м или 2022-м.



На днях, кстати, было анонсировано мультиплеерное дополнение для продолжательницы классики Tetris Effect: Connected. Игра будет доступна поначалу на Xbox One, Xbox Series X и Windows 10, а летом 2021 года появится на PC и PS4.
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