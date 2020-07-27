Не стало Оливии де Хэвилленд

Не стало знаменитой голливудской звезды Оливии де Хэвилленд, памятной многим зрителям по роли Мэлани в шедевре «Унесённые ветром». Актриса, которой недавно исполнилось 104 года, скончалась 25 июля во сне в своём доме в Париже, уточняет Variety.
Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио. Её мать, Лилиан Августа Рюз, была театральной актрисой, известной публике под псевдонимом Лилиан Фонтэйн, а отец, Уолтер Августус де Хэвилленд, британским адвокатом, имевшим практику в Японии. В 1917-м у неё появилась сестра Джоан Фонтэйн. Когда девочке исполнилось три года, её родители перебрались в Лос-Анджелес.
Оливия столь выразительно играла в школьных постановках, что сразу же обратила на себя внимание кинопродюсеров. Её актёрская карьера началась в начале 1930-х годов. Дебютной для неё стала роль Гермии в постановке «Сон в летнюю ночь», которая была показана в знаменитом театре Голливуд-боул в Лос-Анджелесе. Всё же в 1935-м она променяла театральную карьеру на кино. Среди её ранних фильмов — такие приключенческие ленты, как «Одиссея капитана Блада», «Атака лёгкой кавалерии» и «Приключения Робин Гуда».
фото: кадр из фильма «Унесённые ветром»
В 1939-м Оливия исполнила роль Мэлани Уилкс в «Унесённых ветром», за которую была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Заветную статуэтку она тогда не получила, но это недоразумение киноакадемики исправили в 1947 и 1950 годах, вручив ей награды за лучшую женскую роль в фильмах «Каждому — своё» и «Наследница». Обладательница двух «Золотых глобусов» и Кубка Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.
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