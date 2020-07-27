Рина Гришина, Виктория Тарасова и Игорь Стам откроют «Агентство О.К.О.»

Новый телесезон ТВ-3 откроется в августе премьерой 16-серийного паранормального детектива Ильи Куликова «Агентство О.К.О.» с Риной Гришиной и Викторией Тарасовой. Согласно пресс-службе телеканала, сериал расскажет о весьма необычном детективном агентстве, специализация которого – поиск пропавших людей. В «Агентстве О.К.О.» трудятся девушка-экстрасенс Вика (Гришина), бывший следователь Никита (Игорь Стам), психолог Оля (Даниэла Стоянович) и координатор поисково-спасательных отрядов Костя (Артём Ёшкин).
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Рина Гришина играет Вику – настоящую «колючку», которая сторонится людей и доверяет только своему сверхъестественному дару. Ей плевать на мнение окружающих и у неё нет задачи всем понравиться: она выбирает удобную одежду, дреды вместо локонов и татуировки вместо кружев. К слову, именно из-за татуировок подготовка актрисы к съёмкам в «Агентстве О.К.О.» каждый раз занимала не менее двух часов, зато фанаты Рины в Instagram в восторге от её нового образа.
Компаньон Вики – бывший следователь Никита в исполнении Игоря Стама. Когда-то допущенная им ошибка привела к трагедии, в которой он винит себя. Работа в агентстве для него – возможность снова научиться уважать себя. Хозяйка агентства – всевластная и загадочная бизнесвумен (Тарасова). Однажды пережив потерю самого близкого человека, она на свои деньги создала организацию, которая поможет каждому, независимо от его доходов, справиться с такой бедой – но не всё так просто. Есть и другая цель создания «Агентства О.К.О.», но владелица до поры до времени оберегает эту тайну, как и другие свои секреты.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
Каждая серия представляет собой новое необычное и загадочное дело. Детективов ждут: история человека, который позвонил маме из движущегося поезда, а после его никто не видел; пропавшей девушки, которой как будто никогда и не существовало; молодого парня – умника, «непроблемного» сына, который ушёл на учёбу и не вернулся, а до этого пару недель вёл себя крайне подозрительно. Каждая история развивается по-своему, но её участников неизменно ждут лихие драматические повороты и крутой экшен.
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