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Элизабет Мосс возглавит сериал про путешествия во времени

27 июля
2020 год

Новости кино >>
27 июля 2020
Элизабет Мосс получила главную роль в телевизионной адаптации романа Лорен Бьюкс 2013 года «Сияющие» (Shining Girls), уверяет Deadline.


Премьеру сериала, одним из продюсеров которого числится Леонардо ДиКаприо, следует ожидать на платформе Apple+. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Силка ЛуизаСтранный ангел»).

Действие шоу развернётся в Великую депрессию 1930-х годов и 1990-е. В середине ХХ века бездомному бродяге приходится убивать «сияющих девушек» с большим потенциалом ради возможности путешествовать во времени. А в более современную эпоху чикагская репортёрша Кирби (Мосс), пережившая нападение, обнаруживает, что её реальность меняется, когда она начинает выслеживать напавшего на неё убийцу.
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