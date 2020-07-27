Элизабет Мосс возглавит сериал про путешествия во времени

Элизабет Мосс
получила главную роль в телевизионной адаптации романа Лорен Бьюкс
2013 года «Сияющие
» (Shining Girls), уверяет Deadline
.
Премьеру сериала, одним из продюсеров которого числится Леонардо ДиКаприо
, следует ожидать на платформе Apple+. Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступит Силка Луиза
(«Странный ангел
»).
Действие шоу развернётся в Великую депрессию 1930-х годов и 1990-е. В середине ХХ века бездомному бродяге приходится убивать «сияющих девушек» с большим потенциалом ради возможности путешествовать во времени. А в более современную эпоху чикагская репортёрша Кирби (Мосс), пережившая нападение, обнаруживает, что её реальность меняется, когда она начинает выслеживать напавшего на неё убийцу.
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