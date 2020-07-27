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Ален Шаба регистрируется в Инстаграме, который изменит его жизнь

27 июля
2020 год

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27 июля 2020
Кино-Театр.Ру представляет премьеру отрывка лирической комедии Эрика Лартиго «#яздесь» с Аленом Шаба и Пэ Ду На в главных ролях.



Главный герой картины – французский шеф-повар Стефан (Шаба). Кажется, что в его жизни всё прекрасно: взрослый сын, теплые отношения с бывшей супругой, свой уютный ресторанчик. Но мужчина все равно чувствует себя одиноким. По совету внука, Стефан регистрируется в Инстаграме, где знакомится с корейской художницей Су (Пэ Ду На). Они говорят об искусстве и о цветущих вишневых деревьях и, кажется, понимают друг друга, несмотря на язык, расстояние и культурные барьеры. Очарованный Су, Стефан идет на смелый шаг и летит в Сеул. Но Су не приходит в аэропорт, чтобы встретить Стефана и даже не отвечает на сообщения. Мужчина решает не выходить из аэропорта, пока не дождется Су. Благодаря своей общительности и обаянию, Стефан находит там множество друзей и быстро становится интернет-сенсацией, получив прозвище «французский любовник». Проведя в аэропорту одиннадцать дней, Стефан все же решает покинуть его и отправляется на поиски Су в «каменные джунгли» мегаполиса.

«Мне фильм показался очень солнечным. Это фильм-приключение. Он предлагает зрителю пуститься в путешествие, которое лично мне подарило улыбку и множество эмоций», – отмечает исполнитель главной роли Ален Шаба.

Ален Шаба регистрируется в Инстаграме, который изменит его жизнь

По словам режиссера Эрика Лартиго, сюжет фильма был навеян историей из новостей о том, как один швед познакомился в интернете с китаянкой и отправился в Китай, чтобы на ней жениться, но она не пришла его встретить. Когда Эрик Лартиго с командой прибыли в Корею, в посольстве им сообщили, что четыре раза в месяц им приходится возвращать на родину людей, приехавших познакомиться с кореянками, с которыми в итоге так и не удается встретиться.

«Корея представляется для нас загадочной страной. Это такой необъяснимый мир парадоксов, особенно удивительный для нас, европейцев. Здесь «нет» может означать «да» и наоборот», – говорит режиссер Эрик Лартиго.

В российский прокат фильм «#яздесь» выйдет 30 июля.
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