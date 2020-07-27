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Людивин Санье и Хидэо Кодзима вошли в жюри Венецианского кинофестиваля

27 июля
2020 год

Новости кино >>
27 июля 2020
Объявлены имена членов международного жюри во всех программах 77-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдёт с 2 по 12 сентября в обычном — докарантинном — формате. Список опубликован на сайте смотра.

Основной конкурс возглавит Кейт Бланшетт, а помогут ей в оценке работ актриса Людивин Санье, режиссёры Джоанна Хогг, Кристи Пую, Кристиан Петцольд, Вероника Франц и итальянский писатель Никола Ладжойя.

Людивин Санье и Хидэо Кодзима вошли в жюри Венецианского кинофестиваля
фото: twitter.com

Председателем секции «Горизонты» выступит Клер Дени. В её команду вошли продюсер Кристин Вашон, режиссёры Оскар Алегрия, Франческа Коменчини и директор израильского Фонда кино Катриэль Шори.

Лучшие дебюты выберут профессионалы под руководством Клаудио Джованеззи. В жюри программы Venice VR, посвящённой виртуальной реальности, числятся геймдизайнер Хидэо Кодзима и документалист Азиф Кападия, а возглавит их победительница прошлого года Селин Трикар.
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