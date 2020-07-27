Людивин Санье и Хидэо Кодзима вошли в жюри Венецианского кинофестиваля

Объявлены имена членов международного жюри во всех программах 77-го Венецианского международного кинофестиваля
, который пройдёт с 2 по 12 сентября в обычном — докарантинном — формате. Список опубликован на сайте
смотра.
Основной конкурс возглавит Кейт Бланшетт
, а помогут ей в оценке работ актриса Людивин Санье
, режиссёры Джоанна Хогг
, Кристи Пую
, Кристиан Петцольд
, Вероника Франц
и итальянский писатель Никола Ладжойя
.
Председателем секции «Горизонты» выступит Клер Дени
. В её команду вошли продюсер Кристин Вашон
, режиссёры Оскар Алегрия
, Франческа Коменчини
и директор израильского Фонда кино Катриэль Шори
.
Лучшие дебюты выберут профессионалы под руководством Клаудио Джованеззи
. В жюри программы Venice VR, посвящённой виртуальной реальности, числятся геймдизайнер Хидэо Кодзима
и документалист Азиф Кападия
, а возглавит их победительница прошлого года Селин Трикар
.
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