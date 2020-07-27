Наталья Терехова и Константин Соловьёв стали супругами в «Механике любви»

По словам Натальи Тереховой, её героиня – «правильная в хорошем смысле слова женщина, любит помогать людям, вся – в своей семье, но, как часто бывает в жизни, ей выпадает нелёгкое испытание, через которое она обретает настоящее счастье».
По сюжету Анна (Терехова) и Валерий (Соловьёв) женаты десять лет. У Валерия свой бизнес и любовница, у Анны – ничего, кроме семьи и обожаемого мужа. В один прекрасный день любовница убеждает Валерия, что Анна ему изменяла, и сын – не его. Он выгоняет жену из дома и подаёт на развод. Оставшейся без денег Анне приходится устроиться… механиком в автосервис. Не женская профессия, но трудные времена требуют трудных решений. В сервисе Анна знакомится с Игорем (Сергей Губанов), который предлагает ей открыть своё дело. А заодно – любовь и поддержку. Тем временем Валерий разочаровывается в любовнице, узнаёт об обмане и решает вернуть жену.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«В погоне за призрачным счастьем Валерий совершил ошибку: ему надоела семейная жизнь, он перестал ценить жену и всё, что у него есть. И тут появляется красавица, которая даёт эфемерное ощущение остроты жизни. И он решил, что эта другая женщина, это ощущение важнее, чем семья. Наша история предлагает зрителю задуматься о реальных жизненных ценностях, я бы даже рекомендовал её для семейного просмотра», – считает Константин Соловьёв.
Натали Старынкевич, сыгравшая любовницу Валерия, называет свою героиню «девушкой в поисках счастья». «Она пытается найти любовь и стать успешной. Что касается её методов поиска – это уже оценочные суждения. На мой взгляд, проблема в том, что изначально её мужчина не может определиться с выбором – жена или любовница. И ей приходится прибегнуть к нечестным методам. В этом смысле герой Кости похож на всех мужчин, которые ведут подобную жизнь. К несчастью, их довольно много», – говорит актриса.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Съёмки проходили в Ярославле на набережной Волги, в старинных церквях и в других достопримечательностях города. Помимо вышеназванных, в сериале также заняты Ирина Туманцева, Татьяна Малькова и другие актёры.
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