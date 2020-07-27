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Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа

27 июля
2020 год

Новости кино >>
27 июля 2020
Премьера оригинального сериала Start «Хороший человек», снятого Константином Богомоловым, состоится на видеосервисе 20 августа. Эпизоды остросюжетной драмы по мотивам истории самого известного и страшного маньяка современной России Михаила Попкова будут выходить по одному по четвергам, всего их будет девять, уточняет пресс-служба сервиса.

Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Для Богомолова «Хороший человек» стал погружением в новый жанр – далёкий от гламура и местами довольно страшный, причём режиссёр ушел от истории реального «ангарского маньяка». В стране, где, по статистике, ежегодно бесследно пропадают около восьми тысяч женщин, сериал ставит множество актуальных вопросов. По словам режиссёра, это история «о том, как зло может прятаться под маской жертвы. Жертвы обстоятельств, невнимательности и предательств окружающих. Ведь наш маньяк мыслит себя именно жертвой. Он несёт свои раны душевные и психические как стигматы, дающие ему право вершить суд. Он – фанатик. Он – боль. И чтобы бороться с ним, нужно тоже быть одержимым и больным».

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская (Юлия Снигирь). Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь ещё с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чём-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. Напарником Жени становится следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов).

Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Я сыграл человека, который принял себя. Он не испытывает удовольствия от пыток жертвы, от совершения убийств. Он видит в этом свою миссию. Для него убить – это как почистить зубы, помыться, он занимается "гигиеной" – очищает мир. Эта роль непростая, и мне немного страшно за маму, которая переживает, что я играю маньяка. У меня были моменты в жизни, когда я очень вживался в роль. Пользуясь случаем, хочу сказать: мама, не переживай, всё нормально, я не перейду на сторону зла», – говорит с улыбкой Никита Ефремов.

Над созданием «Хорошего человека» работали оператор-постановщик Александр Симонов и художник-постановщик Лариса Ломакина. Последней для съёмок «нужно было найти странный город, не имеющий особых отличительных черт, без исторического центра, церквушек, но при этом живой город, чтобы он находился на сильном контрасте с Москвой. Основная наша задача – максимально использовать реальные пространства и ничего не строить специально. В сюжете много странных объектов – безлюдные промзоны, гаражи, где может происходить всё, что угодно. Например, мы нашли в Подмосковье, в Снегирях, заброшенный кирпичный завод. Когда-то там производили огнеупорный кирпич. Спустя всего несколько лет после закрытия завод превратился в страшное, пустынное и монстрическое по размерам место. Рядом проходят электрички, но внутри – сплошная тишина. Это пример того, как можно создать на экране атмосферу хоррора и показать, как быстро может всё измениться – из живого функционирующего места оно стало необитаемым очень быстро».

Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Генеральными продюсерами выступили Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Сосновая рассказывает, что при начале работы над сериалом его создателям «казалось, что это лихо закрученная история о маньяке, который будучи полицейским знает, как избежать поимки и водит следствие за нос. Но когда мы встретились с Михаилом Попковым и погрузились в эту историю, стало понятно, что она о дегуманизации общества, которая породила идеологию, в которой мужчина может "судить" какая женщина достойна жить, а какая нет. Это утрированная история, которая могла произойти в любом маленьком городе в России, где зло и бытовое насилие воспринимается буднично и кажется нормой, а женщина часто воспринимается как приложение к мужчине».

«Мне всегда удобнее, если у меня с персонажем есть дистанция. Так я чувствую себя… безопаснее что ли. С Женей мы во многом похожи, и мне это немного... неприятно. Но именно это меня и зацепило – я могу найти болевые точки, сопереживать героине. Я её понимаю», – делится Юлия Снигирь.

Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В сериале также сыграли Ксения Собчак, Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Мария Фомина, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Фёдор Лавров, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Марин, Игорь Миркурбанов, Александр Семчев, Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь, Елена Морозова, Василий Реутов, Артём Михалков, Антон Табаков, Полина Кутепова, Геннадий Вырыпаев, Роман Волобуев, Наталья Щукина, Григорий Калинин, Владимир Ершов, Ольга Лапшина, Игорь Грабузов, Илья Дель и другие актёры.

«Для меня, чем лучше человек пытается выглядеть, тем он хуже. Те, кто играют по жизни подонков, enfant terrible, как правило оказываются нормальными, порядочными людьми. А все "хорошие" люди оказываются конченым говном. Может, это только мой опыт, но я очень боюсь хороших людей! Термин "светлый, хороший человечек" – это что-то страшное для меня. В сериале мы затрагиваем эту тему: "хороший человек" – это нечто большее, чем та социальная маска, которую некоторые на себя надевают», – рассуждает о природе «хорошего человека» исполнительница роли хваткой предпринимательницы Ксения Собчак.
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Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа фотографии
Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа фотографии
Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа фотографии
Сериал Константина Богомолова про «ангарского маньяка» стартует 20 августа фотографии
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